Alfonso Ribeiro, sobre el seu paper de Carlton a 'El Príncep de Bel-Air': "Va fer que no tornés a actuar"

Alfonso Ribeiro és un dels noms més recordats de la història de les sèries americanes pel seu pas per 'El Príncep de Bel-Air'. Al llarg de les sis temporades, l'actor va donar vida a Carlton, un personatge que li va donar disgustos i alegries per parts iguals, segons ha revelat en una entrevista concedida al mitjà Closer Weekly: "Solia dir que Carlton era el millor i el pitjor que m'ha passat mai".

"Ha estat un dels millors personatges que he tingut la fortuna de fer. Però també va ser el personatge que va fer que no tornés a actuar, perquè la gent no em podia veure fent una altra cosa. El sacrifici va ser no tenir una carrera mai més", va comentar l'actor en declaracions per a aquesta cita mitjana.

No tot és dolent en el record que Ribeiro té de la seva experiència a 'El Príncep de Bel-Air', ja que també va revelar que troba a faltar "passar temps" amb el repartiment de la sèrie: "Abans de cada capítol, anàvem al camerino de Will Smith, posàvem música i ballàvem per aconseguir l'energia necessària amb què estar preparats per gravar".

L'actor també va reconèixer que té grans records de 'Dancing with the star', el programa de ball del qual actualment és un dels seus conductors: "Els meus moments més feliços, en l'àmbit professional, són haver guanyat "Dancing with the Stars" i acabar convertint-me en el seu presentador".