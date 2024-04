Crítiques a 'Masterchef' pel tracte del manresà Jordi Cruz a una concursant que va abandonar per salut mental

'Masterchef' suma una nova polèmica al seu llarg historial. El programa de TVE va rebre aquest dimecres una pluja de crítiques pel tracte dels jutges a Tamara després que aquesta comuniqués la decisió d'abandonar. Tot i que la concursant va explicar que no volia continuar per cuidar la seva salut mental, els conductors del format van fer cas omís a les seves paraules i es van mostrar molt durs amb ella.

"Me'n vaig", va anunciar la concursant per a sorpresa dels seus companys: "Me'n vaig, m'acomiado. Voluntàriament". Pepe Rodríguez va voler conèixer els motius de la decisió de Tamara, que va ser molt clara sobre això: "Perquè no em sento a gust, Pepe. Tampoc estic donant tot el que m'agradaria i constantment estic nerviosa, en tensió, amb pressió... Entenc que és un programa".

"Jo vull prendre aquesta decisió", va insistir Tamara abans que Jordi Cruz prengués la paraula per carregar contra ella: "Saps què passa? Pepe t'està fent preguntes. Jo no te'n faria cap, només et diria 'chao'. Has tret l'oportunitat a molta gent".

"Em sento molt frustrada i no em ve de gust seguir en una dinàmica amb què no estic bé", ha insistit Tamara, donant prioritat d'aquesta manera al seu benestar personal: "Perdoneu-me, però és més important estar bé jo que defraudar-vos a vosaltres. Amb tot l'afecte del món, ho lamento moltíssim".

"Molt bé, chao", va concloure Jordi Cruz, acostant-se a Tamara per demanar-li que els tornés el davantal i assenyalant-li la sortida: "Aquí hi ha la porta". L'actitud dels jutges, que no van mostrar cap empatia amb l'aspirant, va causar la indignació dels espectadors de 'Masterchef'. Molts van recordar altres casos com els de Patricia Conde o María del Monte.