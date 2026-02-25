Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El programa "Conexión Vintage" de Teledeporte recorda dijous la Copa del Rei del TDK Manresa

"Trenta anys i un dia" és el títol de l'espai en què es recordarà la gesta de l'equip bagenc, a partir de les 23 hores, amb declaracions dels protagonistes

Els campions de Copa del 1996 apareixeran aquest dijous a Teledeporte

Els campions de Copa del 1996 apareixeran aquest dijous a Teledeporte / Arxiu/Felip González

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Poques gestes esportives (potser només la lliga) són tan recordades a Manresa com la Copa del Rei guanyada pel TDK Manresa el 25 de febrer del 1996. Aquest dijous, el canal Teledeporte de Televisió Espanyola recordarà aquell moment en el seu espai "Conexión Vintage", que rememora moments, equips i esportistes de llegenda de l'esport estatal.

El programa començarà a les 23 hores i es diu "30 años y un día". Ja està sent promocionat a través de les xarxes socials i hi haurà protagonistes d'aquell esdeveniment i imatges de fa trenta anys de l'arxiu de Televisió Espanyola.

Així, l'espai tornarà al Palau dels Esports de Múrcia, en el moment en què Joan Creus va anotar el triple a la pròrroga que determinava el triomf del TDK Manresa, aleshores entrenat per Salva Maldonado. També com es va celebrar a la ciutat, amb caravanes de cotxes pels carrers i la celebració de l'endemà per part dels protagonistes.

Serà un bon moment per recordar una fita que va ser superada dos anys més tard amb la consecució del títol de la Lliga Endesa, els dos èxits més grans del bàsquet manresà i de la Catalunya central.

