Així serà el nou canal de la TDT que vol convertir-se en ‘la setena’ televisió d’Espanya amb una cara de La Sexta al darrere
SIETE prepara per a la tardor de 2026 una cadena privada basada en producció pròpia, directe, actualitat i grans comunicadors
Carlos Merenciano
El mapa de la televisió espanyola tindrà un nou jugador en obert. El Consell de Ministres ha adjudicat la nova llicència nacional de TDT al consorci Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, SIETE, que s’ha imposat en el concurs públic davant de Mediaset. L’autorització tindrà una durada inicial de 15 anys i el canal haurà d’iniciar les emissions en un termini màxim de sis mesos, abans de finals de novembre de 2026.
El projecte neix amb la intenció de no ser només un altre canal més dins de la TDT. Els seus impulsors aspiren a crear una cadena privada amb vocació de competir amb les principals generalistes, especialment en el terreny que avui ocupen Cuatro i laSexta. La televisió serà el gran aparador d’una plataforma multimèdia més àmplia, pensada per conviure amb el consum digital i obrir espai a diferents creadors de contingut.
Darrere de SIETE hi ha quatre accionistes amb un 25% cadascun. Entre els noms que han transcendit hi figuren Andrés Varela, Diego Prieto i Adolfo Utor, vinculats a l’entorn accionarial de PRISA, juntament amb l’empresari argentí José Luis Manzano, accionista de l’argentina Telefé. El projecte compta, a més, amb l’assessorament de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia i laSexta, mentre que Luis Morales Losada serà Production Manager i assumirà la posada en marxa de la infraestructura de producció.
La programació estarà construïda sobre continguts originals, actualitat i directe, tot i que la intenció no és replicar el model clàssic d’informatius. La nova cadena apostarà per formats d’infoentreteniment, tertúlies i debats, a més d’espais vinculats a l’esport, la música, la cultura, la cuina o els viatges. També es preveu una estratègia multiplataforma per distribuir continguts més enllà de l’emissió tradicional per TDT.
L’altre gran pilar seran les cares visibles. SIETE vol atraure comunicadors reconeixibles perquè desenvolupin els seus propis espais dins d’una línia que es presenta com a oberta, plural i sense exclusivitat obligatòria. Els noms es coneixeran en els pròxims mesos, però l’ambició ja està marcada: convertir-se en la nova cadena privada de referència i lluitar per un espai estable a la televisió generalista espanyola.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici