«Tor»: El foc que no s'apaga

«Tor», un diminut poble com de conte situat en una vall del Pirineu català, va ser el marc de tres assassinats com a resultat dels odis i picabaralles que des de feia 100 anys niaven entre els habitants del poblet de tretze cases per fer-se amb la propietat de la muntanya. Un cas que amb l’aparició d’un cadàver en el 1995 va investigar un jove periodista anomenat Carles Porta per a l’espai de TV3 «30 minuts» que es va acabar convertint en una «obsessió» i que donaria lloc a un llibre, «Tor: la montanya maleïda» i a un pòdcast en Catalunya Ràdio. L’últim episodi (o el penúltim) d’aquesta permanent missió és «Tor», una sèrie de vuit capítols que estrena 3Cat i TV3 el dilluns, 29 (22.05).

Tràiler de la sèrie

«La sèrie ho té tot. És una metàfora de la humanitat amb el que és bo i és dolent. És absolutament irrepetible. Perquè tenim 190 hores de metratge que s’han de convertir en vuit hores de la sèrie gràcies al meu equip i fer que atrapi i tingui el nivell de qualitat que s’espera», explica el creador i director de «Crims». «I sense la gent de Tor, sense els protagonistes, que són increïbles i impossibles d’inventar, tampoc hi hauria història», reconeix el periodista, que assegura que els principals implicats vius han participat en la sèrie i només un «un contrabandista en actiu» va demanar romandre en l’anonimat per raons òbvies.

Baralles i contraban

Una història de baralles, contraban, vividors, cases cremades, jueus desapareguts i assassinats que no és un cas més de «Crims», sinó que té identitat pròpia. I així ho han volgut evidenciar amb el nombre de capítols (el doble de quin més ha tingut en el «true crime» de TV3, el de la Guàrdia Urbana) i amb una estructura diferent, ja que està narrada com un conte, tan inquietant com tenebrós, d’aquests que es relaten al voltant del foc. Un element, aquest, per cert, que cobra un gran protagonisme en la sèrie, ja que segons els estatuts de copropietaris de la muntanya, el seu propietari seria el que el tingués encès tot l’any, per a assegurar la residència permanent.

El relat està farcit d’imatges que il·lustren minuciosament cada fet. «Hi ha tres famílies d’imatges: les d’arxiu, històriques, sobretot del Departament de Documentació de TV3, que és impressionant; les contextuals, fetes en els últims cinc anys i les entrevistes, i, finalment, la maqueta. No volíem repetir la fórmula de «Crims», que eren més cinematogràfiques, i la maqueta és un element que està entre la realitat i el conte, que dona una verisimilitud impressionant», explica. «No volíem mostrar les fotos del cadàver, però si com passaven les coses. Per això utilitzem la maqueta i uns ninots, que són un personatge més de la història, per a explicar una tragèdia, una tragicomèdia», relata.

La sèrie recupera els fets tràgics que van passar durant l’estiu del 1995 / acn

Fugint de «Crims»

A això cal sumar la banda sonora, amb la veu de Roger Mas i la sintonia d’Eloi Caballé, que segons Porta «ajuda molt, crea un clima increïble». «És una suma d’elements petits que acaben tenint un gran paper. Amb tota això hi ha una voluntat claríssima de fugir de «Crims», i crec que ho aconseguim», insisteix. No obstant això, sí que conserva detalls d’aquest «true crime», com l’avís al teleespectador d’aspectes que ha de recordar més endavant, que en una història tan complexa resulta encara més necessari. «Hi ha molts personatges i és fàcil perdre’s. Per això hi ha la voluntat de repetir», comenta.

En el primer dels capítols es mostra l’aparició del cadàver; en el segon, s’explica qui són els hippies que vivien al poble. El tercer se centra en Palanca, un dels dos veïns més enfrontats amb la víctima, i la relació que tenien, i el quart està dedicat a Sansa, l’assassinat i introdueix nous sospitosos. El cinquè tracta d’un altre personatge vital, Rubén Castañer, i a explicar qui eren els anglesos; en el sisè es concreta la data de la mort i comença el ball de personatges, i en el setè i el vuitè es presenta a gent que no havia aparegut, que donen elements per a intentar-nos aproximar a qui va matar a Sansa. «A nivell narratiu m’agradaria tancar-ho aquí», diu, descartant ara com ara un possible videojoc sobre «Tor».

A més d’estrenar la sèrie, el periodista ha publicat un llibre «Tor: foc encès»/ «Tor: el fuego que no se apaga», en el qual aporta noms i dades que no apareixien en «Tor: la montanya maleïda», obra que va sortir a la llum en el 2005, del qual s’han venut 15.000 exemplars; ni en el «30 minuts», un dels més vists de l’espai de TV3; ni en el pòdcast, també del 2005, que ja acumula més de dos milions de reproduccions. «És un tema infinit. No cap en dos llibres ni en vuit capítols», adverteix Porta. «A més, hi ha una actualització. Hem fet més de 70 entrevistes i hem arribat a descobrir moltes coses noves», insisteix. «Ningú tindrà la sensació que és una història que ja ha vist», conclou.