'Élite' s'acaba: Netflix posa data d'estrena als seus últims capítols després de 8 temporades

El compte enrere per al desenllaç d''Élite' a Netflix ja ha començat. Gairebé sis anys després de la seva estrena, la plataforma d'entreteniment ha revelat que la darrera temporada de la sèrie original espanyola s'estrenarà el proper 26 de juliol.

El Colegio Las Encinas obrirà les portes per última vegada en una vuitena i última temporada formada per 8 episodis i plena de secrets, rivalitats, corrupció i disbauxa al més pur estil 'Élite'.

L'arribada dels germans Emilia i Héctor Krawietz, líders de l'associació d'antics alumnes de Las Encinas, farà tremolar els fonaments del col·legi. Influents, poderosos, corruptes i corruptors, els Krawietz sembraran el caos per allà on passin i destrossaran les vides dels qui es creuin. Només Omar serà capaç de plantar-los cara i estarà disposat a fer el que sigui per veure'ls caure, perquè, en definitiva, representen el que sempre ha estat malament a Las Encinas.

Aquesta vuitena temporada està creada per Carlos Montero i Jaime Vaca i protagonitzada per Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al-Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes, Mari Verdú i els nouvinguts Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino i Mario Ermito entre d'altres.