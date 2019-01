Uns 300 atletes van pujar al Cogulló en una singular cursa

Gairebé 300 atletes van córrer la novena edició de la Bell Race, una cursa puntuable per a l'anomenat campionat Maqui i que té la singularitat de pujar, en les dues versions de 10 i 15 km, al Cogulló (475 m), el runam de sal de la mina de Sallent. La Bell Race és una cursa de muntanya creada per bagencs vinculats a la passió de córrer, allunyada dels corredors que només busquen millorar el cronòmetre, i adreçada més als que volen compartir amb amics, colles, família o parella una matinal esportiva, de manera que es limita la participació.

A la Bell Race s'hi troben poques pistes, però sí que hi ha trams verticals, senders, zones amb rocs, moltes branques i, en aquesta edició, fang i aigua, tot pujant un dels punts més alts del Bages, el Cogulló, amb un acumulat de més de 700 metres de desnivell i amb grimpades incloses. Un indret únic i on normalment no és possible pujar-hi a peu i encara menys passar-hi corrent. Un terreny, a vista d'ocell, més propi de la Lluna que no pas de la Terra. La novetat de la prova va ser l'anomenat «Rebentacors», un tram vertical de 100 metres. La sortida es va donar de l'hotel Mas de la Sala, on els corredors van trobar també l'arribada, abans del cor-responent plat de mongetes.

Pel que fa a les classificacions, la cursa de 10 km la van dominar Franc Espuña (59' 39') i Lidia Artero (1h 14' 37''), i la de 15 km per Marc Mascarill (1h 22' 18'') i Anna Rovira (1h 37' 50''). Pel que fa al campionat Maqui (tres proves, la de Castelltallat, la dels Tossals i la Bell Race), la general va estar dominada per Vicente Romero (Bravo Trail) amb 236 punts, seguit d'Albert Cabra (Mountain Runners) amb 221 i Marc Mascarill (Cerdanya Skimo Team) amb 200. En dones, primera plaça per a Elva Rojas (Triatló Sabadell) amb 256, seguida de Marta Belío (CE Cardona) amb 240 i Alícia Ruiz (Mountain Runners) amb 202.

En la classificació general per equips, les cinc primeres places han correspost als Mountain Runners (1.248 punts), ECM Solsonès (1.187), GEMI (463), CE Cardona (439) i Bravo Trail (373).

CURSA 10 KM (MASCULINA)

1 Espuña Fuster Franc 0:59:39

2 Travé Tort David 1:01:51

3 González Romero Magin 1:03:00

4 Sierra Nogueras Carlos 1:05:47

5 Santi Sánchez Sanfeliu 1:07:25

6 Martínez Mas Jordi 1:08:44

7 Marc Costa 1:09:48

8 Vila Codina Enric 1:13:23

9 Acevedo Fernández José Manuel 1:16:17

10 Àngel Riba Gorina 1:16:28

11 Narbert Berenguer 1:16:48

12 Vall Barril Xavier 1:17:11

13 Mendoza Heras Miquel 1:22:39

14 Marco Soler Ignasi 1:23:46

15 Sarri Mas Pere 1:27:38

16 Chércoles Mir Miquel 1:30:08

17 Rodríguez Solerdelcoll Xavier 1:30:09

18 Puigdollers Vilageliu Marc 1:30:10

19 Comas Jordi 1:32:39

20 Espinasa Martinez Santi 1:36:47

21 Zurita Alarcón Gerard 1:41:10

22 Zurita Plans Albert 1:41:15

23 Vilalta Reixach Guillem 1:41:49

24 Vilalta Reixach Marc 1:41:51

25 Mas Gemma 1:41:57

26 Coca Gámez Sergi 1:42:09

27 García Reimondez Carles 1:42:16

28 Jesús González Soler 1:45:19

29 Carrión Clotet Juli 1:46:00

30 Bustos Cazorla Ruben 1:46:01

31 Martínez Alba Meliton 1:46:05

32 Sola Gubianas Jordi 1:49:34

33 Rojas Principal Frannelk 1:49:36

34 Báez Sánchez Jose David 1:49:37

35 Pizà Grau Joan 1:50:08

36 Bustos Cazorla Oliver 1:51:49

37 Pérez Camero Enmanuel 1:52:17

38 Arocas Cots David 1:53:26

39 Hernández Rotllant Xavi 1:53:30

40 Izquierdo Rojas Ángel 1:58:57

41 Almecija Iñíguez Abelardo 1:59:19

42 Nil Solà Pérez 1:59:54

43 Xavier Sola Barceló 2:00:00

44 Segura Martínez Joan 2:00:04

45 Marc Casas Roviró 2:00:40

46 Jaume Panadés Tort 2:00:41

47 Piernas Gallego Jorge 2:09:44

48 Feliu Ferrer Víctor 2:10:57

49 Rodríguez Sánchez Federico 2:13:35

50 Rodríguez Castillo Jordi 2:17:46

51 Roger Ricart Mercader 2:23:12

52 Ivan Ricard Rotllant 2:23:16

53 Cruz Baron Artur 2:47:32

CURSA 10 KM (FEMENINA)

1 Artero Hinojosa Lidia 1:14:37

2 Peix Hinojosa Sonia 1:27:16

3 Barroso Isa 1:31:32

4 Zaragoza Sáez Esmeralda 1:32:36

5 Martos Cabezas Laura 1:42:45

6 Coronel Patrícia Ayala 1:43:34

7 Sánchez Abacuc Martha Cecilia 1:52:29

8 Martínez Claveria Angels 1:56:53

9 Gómez Garcia Anna 1:56:55

10 Garcia Coca Carmen 1:58:05

11 Erro Mas Marta 1:58:26

12 López Mata Ester 1:58:28

13 Alba Calvet Saisala 1:59:58

14 Diaz Mari 2:06:41

15 Olivera Oliva Miryam 2:09:47

16 Bonilla Morales Mari 2:10:13

17 Buscató Costa Anna 2:11:04

18 Planas Coll Maria Àngels 2:13:29

19 Muñoz Eva 2:13:30

20 Pradas Caro Maria Jesus 2:13:36

21 Sintes Estévez Anna 2:18:24

22 Carrion Monturiol Marina 2:22:06

23 Huesca Pons Violant 2:47:34

CURSA 15 KM (MASCULINA)

1 Mascarill Pladeveya Marc 1:22:18

2 Ventura Sellés Pau 1:24:50

3 Recuenco Sala Òscar 1:25:45

4 Romero Patón Vicente 1:26:33

5 Reposo Bonet Carles 1:27:35

6 Cabra Samaniego Albert 1:27:46

7 Sunyer Mingo Carles 1:27:59

8 Serra Macià Eugeni 1:28:46

9 Capdevila Pla Ramon 1:28:53

10 David Torrescasana Santaularia 1:29:15

11 Hormigo López 1:29:27

12 Martinez José Enric 1:30:12

13 Carles Miralles Toro 1:30:13

14 González Ramos Ivan 1:30:15

15 Cordero Medina Sergi 1:30:17

16 Soler Escobar Marc 1:31:25

17 Vilà Mora Jordi 1:31:34

18 Roger Cartés Godoy 1:33:27

19 Hernández Rivero Bernat 1:35:04

20 Pons Vilaró Lluís 1:35:05

21 Torne Serra Ramon 1:35:33

22 Folch Calveras David 1:36:06

23 Mill Obradors Marc 1:36:28

24 Argemí Armengol Jordi 1:36:30

25 Pons Valenti 1:36:58

26 Casals Griera Andreu 1:37:37

27 Hermida Baraldés Roger 1:37:39

28 Vilaseca Miquel Alfons 1:38:03

29 Gamisans Ricard 1:38:19

30 Folk Codinas Albert 1:38:27

31 Amat Almeyda Xavi 1:38:37

32 Cases Pastor Sergi 1:38:38

33 Noguera Baraldés David 1:39:13

34 Jodar Comas Jordi 1:39:15

35 Abad Aguilera Miki 1:39:23

36 Cots Rosiñol Albert 1:39:43

37 Torras Graells Marc 1:40:34

38 Rodríguez Garcia Kiko 1:42:03

39 González Juan 1:42:06

40 Santasusana Padró Alex 1:42:20

41 Junyent Joan 1:42:32

42 Carrillo Alarcón Joan 1:42:48

43 Torras Graells Albert 1:42:48

44 Sanchez Real Joaquim 1:43:55

45 Sanllehí Homs Marc 1:44:17

46 Planes Gene David 1:44:17

47 Pla Perramon Quim 1:44:20

48 Obiols Pujantell Jordi 1:44:22

49 Riu Casals Eudald 1:45:35

50 Velasco Alcanyís Ladis 1:45:56

51 Sanllehí Manubens Jordi 1:46:03

52 Pallàs Font Joan 1:47:12

53 Planas Coll Robert 1:47:13

54 Rafael Guerrero Navarro 1:47:13

55 Coderch Pedro Joan 1:47:37

56 Listan Vega Jose Maria 1:48:12

57 Aymerich Vila Jordi 1:48:14

58 Massana Solé Lluís 1:48:15

59 Soriano Erik 1:48:30

60 Tejero Orfila Nestor 1:48:35

61 Ubach Torras Ignasi 1:48:41

62 Nieto David 1:48:50

63 Gómez Sergi 1:49:32

64 Segura Martínez Josep 1:49:40

65 Armengol Marc 1:49:54

66 Rodríguez Meca Josemi 1:50:16

67 Parés Soler Joaquim 1:50:40

68 Medina Gilberto 1:51:32

69 Requena Perez Maki 1:51:34

70 Cusi Jordi 1:51:56

71 Pérez Farré Sergi 1:52:33

72 Figols Torra Gerard 1:52:35

73 Moreno Peinado David 1:52:39

74 Javi Santos Ventura 1:52:41

75 Chavarria Valldeperas Xabier 1:52:44

76 Joan Closa Pladeveya 1:54:05

77 Capó Siquier Francesc 1:54:24

78 Skorupinski Pawel 1:55:08

79 Castilla Pep 1:55:11

80 Vidal Carles 1:55:15

81 Torra Navines David Joan 1:55:21

82 Gama Rubio Quim 1:55:25

83 Castillo Julio 1:55:40

84 Calsina Santasusana Angel 1:55:54

85 Borés Molner Jordi 1:56:44

86 Masfret Pusó David 1:57:43

87 Torras Planas Eduard 1:58:19

88 Rovira Calero Jaume 1:58:22

89 Romera Pareja Josep Manel 1:58:32

90 Grau Jordi 1:58:49

91 Ràbago Sánchez David 1:59:40

92 Roldán Hernández Pascual 2:01:12

93 Sala Teruel Daniel 2:02:28

94 Santamaria Jordi 2:03:52

95 Ivan Carol Vendrell 2:04:50

96 López Leiva Juanma 2:04:57

97 Ramos Alcaraz Josep 2:05:06

98 Pérez Davi Toni 2:05:10

99 Martínez Colomer Albert 2:05:15

100 Baixas Xaus Jaume 2:05:22

101 Sala Blanch Joan 2:05:54

102 Ruiz Oller Lluís 2:05:58

103 Albert Ibars Velasco 2:06:01

104 Gaspar Zirujeta Valentí 2:06:52

105 Soler Comellas Gerard 2:07:03

106 Rodríguez Abadal Joan Ramon 2:07:07

107 Ané Blanco Joan 2:07:08

108 García Maldonado Jordi 2:07:24

109 Ballano Óscar 2:07:27

110 Dominguez Piqué Jordi 2:07:46

111 Périz Pedemonte Víctor 2:07:52

112 Rodríguez Galdeano Roland 2:08:10

113 Coll Subirana Joan 2:08:48

114 Coll Ferrer Joan 2:09:24

115 Gallego Najar Oliver 2:10:01

116 Vega Garcia Joel 2:10:03

117 Planas Feixo Eric 2:10:06

118 Seuba Macia Maríi 2:11:00

119 Canudas Velilla Marc 2:11:06

120 Serra Ariño Adrià 2:12:09

121 David Martin Marcy 2:12:11

122 Cazorla Solà Alex 2:13:16

123 Tristany Codina Joan 2:13:19

124 Laymon Vicente Miquel Àngel 2:13:25

125 Pedrals Muñoz Marçal 2:13:28

126 Busquets Servitja Marc 2:13:38

127 Sergi Martínez Pardo 2:14:41

128 Bamonde Bermúdez Santi 2:15:05

129 Gusart Boatella Xavier 2:15:32

130 Barco Rubio Ferran 2:15:44

131 Capdevila Colell Jordi 2:16:32

132 Suñén Pinyol Eduard 2:17:24

133 Giménez Pascuet Javi 2:17:40

134 González Dani 2:18:08

135 Castilla Garcia David 2:19:27

136 Llorente García Kiku 2:19:51

137 Casadesus Casajuana Miquel 2:19:55

138 Vila Oliva Santi 2:22:34

139 Jiménez Miquel 2:23:22

140 Rovira Berengueras Llorenç 2:23:25

141 Óscar González Álvarez 2:23:56

142 Tomàs Josep 2:24:35

143 Rovira Oliva David 2:26:46

144 Llussà Pascual Martí 2:28:12

145 Serra Márquez Xavi 2:28:14

146 Palomar Alcaraz Adrià 2:28:18

147 Flores Campoy Ismael 2:28:21

148 Iglesias Delgado Raúl 2:28:51

149 Roura Lozano Eduard 2:29:52

150 Besa Serra David 2:33:17

151 Pradas Alcantara Francisco 2:33:23

152 Fajula Manel 2:33:32

153 Lacasa Puigmal Albert 2:33:46

154 Mayor García Juan José 2:33:52

155 Ortiz Rafa 2:34:11

156 Fleta Galve David 2:34:13

157 Sala Solà Jan 2:35:29

158 Bosch Higuera Isaac 2:35:42

159 Ortonoves Trias Toni 2:37:46

160 Aparicio Ferras Javier 2:42:24

161 Santin Cot Josep Maria 2:42:29

162 Parra Viladoms Josep 2:43:28

163 Muros Sánchez óscar 2:43:32

164 Pelaz Conejo Domingo 2:44:09

165 De La Fuente Escayola Jordi 2:44:17

166 Costa Tudela David 2:44:26

167 Huete Parra àlex 2:44:29

168 Solà Gallardo Pau 2:44:41

169 Peña Pitarch Miquel 2:49:55

170 Luz Foglietti Jord 2:49:58

171 Estrany Tuxans Sergi 2:50:03

172 Moreno González Victoriano 2:54:06

173 Munner Jordi 2:57:12

174 Carrizosa Torres David 2:57:21

175 Sans Artur 2:58:24

176 Guitart Cardona Carles 2:58:37

177 Gabi Gual Pons 3:04:47

178 Clusella Pujol Albert 3:04:59

179 Sáez Alba Óscar 3:06:05

180 Bahí Alburquerque Ricard 3:10:05

181 Llanas Baró Manel 3:10:07

182 Miquel Gual 3:10:09

183 Antoni Lupiáñez Pelegrina 3:23:35

CURSA 15 KM (FEMENINA)

1 Anna Rovira Pous 1:37:50

2 Rojas Ledezma Elva 1:45:54

3 Belío Sánchez Marta 1:50:15

4 Espinós Cèlia 1:57:07

5 Fornieles Ruiz Laura 1:57:48

6 Pérez Vila Roser 2:01:10

7 Tristany Codina Anna 2:02:18

8 Martínez Alba 2:06:36

9 Arribas Arranz Jéssica 2:08:27

10 Ruiz Treserras Alícia 2:09:18

11 Clotet Sule Gina 2:11:02

12 Aguilar Salvador Helena 2:13:33

13 Fornells López Claudia 2:17:44

14 Vilà Mainar Assumpta 2:22:38

15 Giralt Rios Berta 2:23:35

16 Mireia Muñoz Mas 2:26:57

17 Díaz Cirac Anna 2:28:10

18 Fernández Caminals Pilar 2:28:11

19 Caballol Múrcia Ester 2:28:42

20 Sandra Pla 2:28:50

21 Garcia Martinez Olga 2:31:44

22 Terron Romero Ana 2:33:50

23 Llorens Vila Txell 2:35:30

24 Colom Miras Alba 2:35:40

25 Ruz Gutierrez Lidia 2:35:44

26 Parejo Lopez Elisabet 2:35:46

27 Torres Girbau Maria 2:42:09

28 Motos Coll Meritxell 2:50:00

29 Aparicio Castellano Montse 3:01:30

30 Canal Simón Berta 3:01:32

31 Coman Mònica 3:05:11

32 Mercedes Ruiz 3:23:32