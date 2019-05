Relleu generacional a la 21a Berga-Rasos-Berga

Prop de 200 persones han completat el recorregut de 26 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell de la Berga-Rasos-Berga 2019, en una edició marcada pel relleu generacional en l'organització, des del Club Esquí Berguedà.

El millor temps d'aquesta edició ha estat per Ivan Camps amb 2 hores i 24 minuts, a poc més d'un minut del temps rècord de la prova. Xavi Tomasa segon amb 2:28, i Jordi Roy tercer amb 2:31. En categoria femenina, Clàudia Sabata s'ha emportat el primer calaix del podi, amb un temps total de 2:47, millor temps mai aconseguit en dones. Núria Santmiquel segona amb 3:04, i Judit Franch tercera amb 3:16.

Aquest any i com una de les novetats, els guanyadors s'han endut premis en metàl·lic i un pernil (per al primer participant en baixar-lo de Queralt a Berga, en aquest cas Riki Hierro), gràcies al creixement de patrocinadors i col·laboradors a la BRB. La sostenibilitat ha estat una de les altres novetats, eliminant el plàstic en tots els avituallaments. També s'ha inclòs un dinar que ha tingut en compte noves necessitats alimentàries com els aliments sense gluten. I als Rasos de Peguera, la música feia ambient entre els que hi anaven arribant.

El Club Esquí Berguedà tanca amb satisfacció una edició marcada pel relleu generacional, que ha mobilitzat centenars de persones, entre organització i participants, amb novetats ben rebudes pels participants. Des d'aquí aprofita per agrair als patrocinadors i col·laboradors que han ajudat a fer-la possible.