Calaf torna als orígens del festival folk

En la seva 27a edició, el Desfolca't, el Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra, retorna als orígens. Aprofitant l'obertura de les botigues museïtzades, el festival, que s'ha allargat a tres dies i ha ampliat les activiats diürnes, s'ha traslladat de nou al nucli antic. L'epicentre serà la plaça Gran, que va veure néixer el Desfolca't, i hi haurà escenaris en altres espais singulars. En els darrers anys el certamen s'havia concentrat a la plaça dels Arbres, però ara es fa una prova, amb intenció de consolidar-la, per una «aposta amb encant, que intenta valorar el patrimoni del poble», destaca Núria Planell, directora del Desfolca't.

Seguint amb aquesta filosofia, també s'ha fet una programació en la qual l'acordió té «una presència important», des dels caps de cartell, el basc Kepa Junkera i el grup irlandès Moxie, passant per «l'històric» Joan Garriga, Duetu, Cati Plana, de La Viu Viu, i fins i tot Carles Belda, tot i que aquest cop farà folk electrònic com a PD. «Tots [excepte Moxie] són acordionistes que, poc o molt, han passat per Calaf en els inicis del festival», destaca Planell. Sense ser premeditat, el cartell, amb un total de 13 concerts, l'integren una gran majoria de músics catalans. El grup de pop rural Vent Endins escalfarà els motors del festival avui ( 22 h), al Casino, amb el seu primer disc, «En un moment per aturar-se».



La nit... i el dia

El Desfolca't s'ha caracteritzat per la nocturnitat de les propostes musicals, i això es manté. Dissabte, a partir de 2/4 de 9 del vespre, la plaça Gran acollirà els concerts de Junkera, que presentarà FOK, el seu nou treball, i dels irlandesos Moxie. A mitjanit, les botigues museïtzades, es convertiran en el teló de fons dels concerts. La Viu Viu, amb un repertori mariner, actuarà a la bodega; i la merceria-perfumeria Cal Garriga acollirà el Pony Pisador, grup de cinc joves de Barcelona que barreja la música tradicional d'arreu del món amb l'humor. La festa continuarà a la plaça del Ravalet, amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, que oferiran la seva rúmbia vallesana, i DJ Mussol i PD Belda.

Però la programació d'enguany s'ha cuidat per oferir activitats durant tot el dia, per arribar a un públic familiar. A banda del concurs de música itinerant pel mercat i els microconcerts dalt del campanar (vegeu desglossats), s'han creat dos espais temàtics. Lídia Pujol i Pau Riba actuaran a l'espai dels cantautors, a la portalada de la capella de l'Antic Hospital; i la plaça de les Eres es convertirà en l'escenari del ball tradicional amb el grup Duetu, format per Marc del Pino i Coloma Bertran (19 h), i Ballaveu, amb Patri Garcia i Xavier Rota (00 h). «Sempre s'ha fet una ballada després del concert inaugural, i que hi hagi un espai específic ens permet obrir-nos més al públic potencial del ball tradicional», apunta la directora del festival.

El Desfolca't acabarà diumenge al matí, a la plaça dels Arbres, amb la matinal de cultura popular, amb els gegants de Calaf, els Diables de l'Alta Segarra, l'Associació Calamanda i la 5a trobada de colles bastoneres. El punt i final el posarà un vermut glosat amb l'associació Cor de Carxofa.

A més, enguany s'han habilitat espais off per potenciar l'espontaneïtat que es crea durant el festival. «És una proposta, a veure si funciona».