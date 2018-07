Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Avià

-1a Fira del Pa i el Cereal. Dissabte, durant tot el dia, parades d´artesans i elaboradors relacionats amb el cereal. A les 17 h, taller familiar de fer pa. A les 18.30 h, segona sessió del taller. A les 19 h, taller d´aperitius i entrants fets a base de cereals o pa. A les 20 h, tast de cerveses artesanes. A les 21 h, a la plaça Abat Oliba, concert acústic de jazz amb la cantant Maria Tuset i el guitarrista Valen Tuset. Activitats gratuïtes.

-30a Festa del Segar i Batre. Diumenge, a les 8 h, missa a l´església de Santa Maria. A les 9 h, i durant tot el matí, a l´era de Santa Maria, demostració de segar, garbejar i batre, a càrrec de la colla de segadors d´Avià. A les 10 h, esmorzar dels segadors. Amb la música del grup vocal Tornaveus. Tot el matí, prop de l´era, fira de productes artesans de pagès, demostracions d´oficis, trobada de puntaires, intercanvi de robes patchwork i activitats per als infants (jocs gegants i tradicionals, taller de ceràmica). A les 18.30 h, a l´església parroquial de Santa Maria, concert de música tradicional a càrrec del grup vocal Tornaveus. Entrades: 4 euros, anticipades (a la venda a l´ajuntament); i 6 euros, a taquilla. Gratuït fins als 12 anys. Degustació del pastís del segador. A les 20 h, a la plaça de l´Ateneu, ball amb la Som-hi Band.

Balsareny

-Festa de Sant Cristòfol. Dissabte, a les 20 h, al polígon industrial la Coromina, concentració de cotxes, motos, tractors, etc. A les 21 h, a la plaça de l´Església, benedicció. A les 22.30 h, a la plaça de l´Ajuntament, ball amb Joan Vilandeny.

La coma

-4a Fira del Pagès. Dissabte i diumenge, fira artesanal i gastronòmica.

Freixinet

-Festa del patró Sant Cristòfol. Diumenge, al matí, missa i benedicció de medalles.

Manresa

-Festes d´estiu de l´Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja. Dissabte, a les 19 h, al local social de l´entitat veïnal (Sant Joan, 34), pregó a càrrec d´Àngels Santolaria, regidora d´Acció Social i de Cooperació. Tot seguit, pica-pica.

Navarcles

-Mercat de les Puces. Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d´intercanvi. Contacte: José Pinto (646 618 457).

-78a Festa de Sant Cristòfol. Diumenge, a les 11 h, a l´església parroquial, missa. A les 12.15 h, concentració de vehicles al carrer Ubac. A les 12.30 h, benedicció de vehicles a la plaça de la Vila. La recaptació anirà a la Fundació Althaia.

Puigcerdà

-23a Setmana Cultural del Roser. Avui, a les 11.30 h, al Bibliollac, espectacle per a la mainada Somia, somia que somiaràs, a càrrec de Patidecontes. A les 20.30 h, a la biblioteca, presentació del llibre Puzzles filosofico-pedagògics per a no doctes. Racionalisme, de Josep M. Piguillem. A les 22 h, al Casino Ceretà, presentació del grup vocal A 4 Cors. Entrada gratuïta. Dissabte, tot el dia, al passeig 10 d´abril, Fira de Pintors. A les 21.30 h, al restaurant del poliesportiu, sopar de cloenda Nit de la Cultura. Reserves a l´àrea de Cultura. Diumenge, d´11 a 18 h, a la plaça del Call, 12a Fira Multicultural. A les 17 h, al Casino Ceretà, 21a Trobada de Poesia Catalana. Entrada gratuïta.

Sant Fruitós de Bages

-Enramades del carrer Nou. Avui, a les 20 h, exhibició de ball a càrrec de Riu d´Or secció dansa. A les 20.30 h, concert de Txocan´s i sopar de tapes i vins. A les 22 h, concert d´Aquell Parell. a les 23 h, ball amb animació. Dissabte, a les 10.30 h, festa del fang per a nens i nenes de 6 a 14 anys. A les 12 h, jocs de cucanya. A les 18 h, xocolatada per a tothom. A les 18.30 h, entrega de premis de la festa del fang. A les 19 h, animació infantil amb Ai, Carai!. A les 22.30 h, ball amb Jordi Soler. A la mitja part, coca i barreja.

Sant Vicenç de Castellet

Festa major. Avui, a les 21 h, a la plaça de l´Ajuntament, pregó a càrrec de l´Esbart Dansaire Santvicentí. A continuació, programació de la pubilla i l´hereu i espectacle itinerant La llegenda de Castellet. A les 00.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert a càrrec de Zoo i Strombers. Dissabte, a les 12.30 h, a l´auditori M. Carme Grauvilardell, lliurament de la medalla de Sant Vicenç. A les 19.15 h, a la plaça Onze de Setembre, 15è festival de dansa. A les 19.30 h, a la plaça de l´Ajuntament, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. A les 22.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert amb l´orquestra Montgrins. A les 00 h, ball. A les 00.30 h, a la plaça Clavé, concert de Tapeo Sound System. Diumenge, a les 10 h, trobada de puntaires. A les 11.30 h, trobada de gegants. A les 19.30 h, Encierro Pamplonica. A les 20 h, concert del Coro Rociero Virgen del Rocío. A les 21 h, botifarrada i ouferrada popular. A les 22.30 h, a la plaça Onze de Setembre, El secret de la Lloll. Dilluns, d´11 a 14 h, a la plaça Onze de Setembre, Aigua Fest. A les 19.30 h, al parc de les Escoles Velles, animació infantil amb Xarop de Canya. A les 22.30 h, piromusical a l´esplanada del carrer Rosa Sensat/la Ceràmica. A les 23.15 h, a la plaça Onze de Setembre, havaneres amb Peix Fregit. Programa complet a www.svc.cat.

Solsona

-Festa de Sant Cristòfol. Diumenge, a les 9 h, esmorzar de xofers. De 9 a 10.30 h, arribada de cotxes clàssics i motos a la plaça del Camp. A les 12 h, missa i, seguidament, benedicció de vehicles a la plaça del Camp amb l´acompanyament de l´Orquestra Patinfanjàs. A les 13 h, arribada de cotxes clàssics i motos, i benedicció.

Súria

-Festa major. Dissabte, a les 19 h, 51è Concurs de pintura ràpida, pels carrers de la vila. La inscripció és grautïta i el segellat de teles es farà a Cal Balaguer del Porxo. Organització: Joventuts Musicals. A les 21 h, des de les pistes de l´Escorxador, caminada nocturna. 8-10 quilòmetres. Informació i inscripcions: Centre Excursionista. Diumenge, a les 8.30 h, 51è Concurs de pintura ràpida, pels carrers de la vila. Organització: Joventuts Musicals. A les 10.30 h, a les piscines, Mulla´t per l´esclerosi múltiple. Remullada collectiva a les 12 h, vermut solidari a càrrec del Casal de la Dona (3 euros) i inflables solidaris. A les 19 h, a la plaça de Sant Joan, espectacle infantil amb La Ballaruca. A les 20 h, sardinada popular. Dilluns, de 19 a 21 h, a la plaça de Sant Joan, inflables. Gratuït. A les 20 h, Kampionats Esportius Nocturns (KEN), competicions de bàsquet, handbol, futbol, volei, natació i jocs. A les 22 h, concert dels KEN: Contrajazz. A les 23 h, concert dels KEN: Txingao. Dimarts, a les 11 h, a l´església parroquial, missa de Sant Cristòfol. A les 12 h, benedicció de vehicles. Programa complet a: www.suria.cat.

Vilada

-Festa major. Avui, a les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Incerta glòria (2017, 115 minuts). Dissabte, a les 17 h, a la piscina, taller de cuina solar. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Incerta glòria (2017, 115 minuts). Diumenge, a les 12 h, al Casal Pirinenc, presentació de Berguedà Vertical, la nova guia d´escalada esportiva al Berguedà. A les 19 h, partit de futbol de solters i casats.