Lerma, el senyoriu burgalès del duc

Lerma és vila d'àmplia història i cap de comarca on hi ha llocs destacats com Silos i Covarrubias, també de profunda ànima castellana i esplendorós passat. Alçada sobre un turó que domina el riu Arlanza, va ser espai d'esbarjo de la cort de Felip III i somni del seu fill més il·lustre, Francisco de Rojas y Sandoval, el famós duc que va dotar la seva localitat natal d'un patrimoni sorprenent.

Ha sobreviscut als segles i segueix igual que al XVII. El privat del rei Felip III va ser mecenes d'un dels edificis emblemàtics de la seva vila. El Palau Ducal va arribar a tenir 210 balconades, 35 finestres i dos luxosos patis renaixentistes. Aquí va néixer la infanta Margarida d'Àustria, immortalitzada per Velázquez en un dels seus llenços. Des de fa anys convertit en Parador de Turisme, s'estén entorn d'un pati central envoltat de galeries amb columnes.

Exteriorment destaca per la seva fortalesa i simetria, realçada per grans torres a les cantonades. També impressiona la magnífica plaça Major, un espectacular recinte de gairebé set mil metres quadrats, una de les més grans d'Espanya, dissenyada per a jocs i espectacles i com a corral de comèdies. Lope de Vega l'esmenta en la seva obra La burgalesa de Lerma: «Quisiera que tú hubieras visto, Leonarda, la hermosa plaza de Lerma, un cuadro como en pintura...». Des de la plaça parteix un entramat de passadissos que uneixen el palau, la col·legiata i els convents. La finalitat era que nobles i clergues poguessin desplaçar-se en secret.

El mecenatge de Francisco de Rojas y Sandoval va dotar la vila de la seva arquitectura més imponent. La col·legiata de San Pedro és un dels edificis religiosos més importants, construït per iniciativa del duc, impulsor de pràcticament tot el conjunt conventual de la localitat, com el monestir de San Blas, el de les carmelites descalces o el de Santo Domingo, a més del de la Mare de Déu.

El duc va donar, dins de les muralles, un hospital, una fàbrica de tints, una impremta reial i un batan. També va finançar obres extramurs, com set ermites o l'edifici de La Ventosilla, on descansava el seu seguici entre anades i vingudes a la cort.

A més d'art i molta història, hi ha naturalesa en espais protegits com el LIC (Lloc d´Importància Comunitària) Ribera del Arlanza y Afluentes i el ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus) Sabinares del Arlanza.