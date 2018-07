El Test d'Avinyó es fa gran

El públic entrarà al centre cívic Can Tutó d´Avinyó i, amb la graella d´horaris que li hauran donat a l´entrada, haurà de triar el seu itinerari entre una oferta de 16 espectacles d´arts intenses, de prop i de curta durada. No es proposa només microteatre –que n´hi ha força–, sinó també música, circ, dansa, etc.

Hi haurà representacions al terrat, al pati, a les aules de música... espais que permeten la proximitat entre intèrprets i espectadors. D´entre 12 i 25 minuts de durada. Quim Moya, director artístic del Test, que arriba a la seva tercera edició, assegura que veure com cadascú «s´organitza i s´estressa per veure el màxim d´espectacles esdevé una activitat paral·lela. I són enriquidores les converses de recomanacions. Per això fem èmfasi en el sopar de dissabte, que permetrà comentaris entre espectadors i artistes».

El Test, que entre divendres i dissabte oferirà més microobres que mai, és també «un tast, un nou llenguatge potser fruit de la rapidesa de la vida. Com els curts i els llargmetratges, són peces fetes expressament d´una certa durada, i això permet entrar en un espectacle de dansa sense adonar-se´n. És del millor que ens ha passat: trencar esquemes i crear nous públics». A més, les obres ´plantades´ a Avinyó estendran, a la tardor, les seves branques a onze pobles més. A Artés, Cabrianes, Callús, Gironella, Navarcles, Navàs, Sallent, Oló, Sant Feliu Sasserra, Santpedor i Sant Salvador de Guardiola brotaran els esqueixos d´onze microTest.

Entre l´oferta destaquen els espectacles de creadors del territori, «reconeguts a escala nacional i internacional. És un luxe». Hi ha des dels berguedans Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga, amb Atàvic, fins al manresà Pep Garcia-Pascual, amb Assassins Low Cost, passant pels bagencs de Cita amb teràpia. La ballarina santjoanenca Nàdia Pesarrodona oferirà una peça íntima, sobre la mort del seu pare, «d´una intensitat difícil de trobar». Hi haurà dues obres premiades al festival Píndoles de Barcelona: Happy Birthday Jaime Love i L´increïble home bala.

Actuacions de dissabte

L´ARBRE DE LES EMOCIONS

LES COSES IMPOSSIBLES

MOLESKINE

SÍNDROME

L´INCREÏBLE HOME BALA

CITA AMB TERÀPIA

ASSASSINS LOW COST

DUÉRMETE NIÑO

IN EXILE

HAPPY BIRTHDAY JAIME LOVE

TO SCAPE

HO SENTO, PERDONA´M, GRÀCIES, T´ESTIMO...

PORTRAIT