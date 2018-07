Viatge sonor a través de la geografia europea

Amb el títol Ressons de l'antiga Europa, se celebra avui a la nit el concert que protagonitzaran el Cor de Noies de l'Orfeó Català, dirigit per Buia Reixach, i la formació orquestral Vespre d'Arnadí, a Berga, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Des de l' O virgo splendens del Llibre Vermell de Montserrat, al segle XIV, fins al final del segle XVII, les intèrprets conduiran l'espectador per un viatge temporal, geogràfic i estilístic que inclourà peces com el Cancionero Musical de Palacio i el Cançoner d'Uppsala, entre d'altres.