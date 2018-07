Gósol reviu l'època càtara amb artesans, tallers, teatre i música

Gósol fa un salt en el temps i torna a l´època medieval, demà i diumenge, per reviure la vida dels càtars, tot recordant la seva història, tradicions, creences i valors. Els càtars o bons homes es van expandir, del segle X al XIV, per tot el sud de França, i Gósol va ser refugi dels càtars que fugien de la Inquisició. D´aquí que aquesta petita població de l´alt Berguedà recordi la seva presència amb la Fira Medieval i Càtara, que arriba a la dotzena edició amb novetats. Segons la regidora de Cultura i Festes de Gósol, Carme Sánchez, «volem que l´essència del món càtar impregni la fira i que les parades i els productes que s´hi podran trobar siguin només d´aquesta època, ja que fins ara n´hi havia que no hi encaixaven».

L´objectiu és ser fidels a la història i que el passat càtar sigui l´eix central d´una fira que enguany té la col·laboració de les cinc comarques per on passa el sender turístic del Camí dels Bons Homes: el Berguedà, la Cerdanya, l´Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l´Arieja, «les quals hi seran representades amb productes tradicionals que ja existien a l´edat mitjana com formatges, embotits, hortalisses, peces de llana, de cuir...», concreta Carme Sánchez.

A més, hi haurà demostracions d´oficis com ara puntaires, i tallers diversos: de ceràmica, d´ungüents, de mató, de cistelleria... Altres activitats complementàries durant tot el cap de setmana són les visites guiades al castell de Gósol; concerts de música tradicional catalana, occitana i medieval amb Alfons Encinas; i teatre al car-rer, amb la incorporació de l´Associació Cultural Mossèn Ballarín, que representarà escenes del passat càtar. (Vegeu horaris a sota). «Volem que sigui una mostra exclusiva i única», destaca Sánchez, que està convençuda que el nou format funcionarà bé i atraurà visitants d´arreu: «Esperem captar gent del Berguedà i d´altres indrets del territori, petits i grans, perquè és una mostra amb propostes diverses que poden motivar tots els públics», assegura la regidora Carme Sánchez.