Concerts de pes i actes variats a Sant Salvador

És època de vacances i també de festes majors. El primer cap de setmana d´agost arriba carregat de festes arreu del territori, per exemple a Sant Salvador de Guardiola, on «la programació arriba plena d´actes per a totes les edats i gustos», remarca l´alcalde, Albert Miralda, al text de salutació del programa de mà de la festa major. També convida tothom a sortir al carrer i a gaudir de les propostes en un marc agradable. «És una fórmula que funciona», i una bona excusa per trencar amb la rutina diària i participar en els balls, concerts, espectacles, àpats i tota mena de propostes culturals i lúdiques.



Concert de Gertrudis i Strombers



La nit d´avui, divendres, la viuran intensament els joves de Sant Salvador de Guardiola i poblacions veïnes. Primer es farà el corretasques, per al qual ja s´han exhaurit els 600 tiquets que hi havia disponibles; i després concert amb dos grups potents: Gertrudis i Strombers. I per tancar la festa, pujaran a l´escenari els DJ Ribex i Júnior (consulteu els horaris a sota).

«Els grups que actuen avui, així com també el ball amb l´orquestra Montgrins de demà, són els actes més potents d´aquesta edició», destaca Mireia Arenós, tècnica de Cultura i Joventut de Sant Salvador de Guardiola.



Gruix d´actes el cap de setmana

El gruix d´actes de la festa major es concentra el cap de setmana. Demà, el dia arrencarà amb esmorzar de pagès, campionat de ping-pong, exposició «El món de la pagesia a Sant Salvador de Guardiola», inflables per als més petits, trenet turístic, espectacle infantil Pepa i Pili, les venedores de cactus, trobada de plaques de cava, baixada d´andròmines, berenar infantil, i festa Holi, amb música i colors: «L´any passat vam estrenar aquesta activitat i va agradar, per això hi hem tornat a apostar», apunta Mireia Arenós. Aquest any, hi haurà festa de l´escuma en acabar. I al vespre, concert amb l´orquestra Montgrins i sopar al pavelló, abans d´acabar la nit ballant de nou amb la Montgrins, i DJ Ribex i Júnior.

Diumenge, els petits s´ho passaran bé amb l´espectacle El batibull de festa major, a càrrec de De Parranda. També es repeteix la proposta de tobogan aquàtic, que l´any passat va tenir molt bona acceptació, hi haurà xou BMW Extra, amb Narcís Roca, i actuació de The River Troupe Gospel.

I dilluns, 6 d´agost, serà el darrer dia de festa major amb missa cantada pel cor parroquial i refrigeri a les Alzines, amenitzat per Ray and Joe Blues.