La Seu escolta Tasto Solo, i Riner i Berga, Sergey Malov

imatge promocional/julia wesely

Des d'avui i fins diumenge, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) acollirà cinc concerts, tres dels quals seran a la Catalunya Central: a la Seu (Tasto Solo) i a Riner i a Berga (Sergey Malov).

Tasto Solo, format per David Catalunya, clavisimbalum de martells; Bérengère Sardin, arpa renaixentista; i Guillermo Pérez, organetto i direcció, actuarà dissabte a la Seu d'Urgell amb el programa Early Modern English Music: Songs, consorts & grounds del Renaixement, 1500-1550. El conjunt aborda la música antiga amb exquisides actuacions, en les quals combina la investigació històrica amb la creativitat i l'art de transmetre emocions. Early Modern Englich Music és la culminació d'un projecte d'investigació realitzat pel grup per tal de trobar respostes als seus interrogants al voltant dels prop de cinc-cents anys de letargia de l'organetto. Divendres actuaran a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), dissabte a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) i, per tancar la setmana, a Pesillà de la Ribera (França).

Dissabte, el FeMAP també arribarà al Solsonès, i diumenge, al Berguedà. Tant a Riner (a la Sala Gran de la Casa Gran del Miracle), com a Berga (Sant Quirze de Pedret), actuarà Sergey Malov, violí i violoncel d'espatlla, amb Folies d'Espagne. Aquest músic, llicenciat en viola per la Universität Mozarteum de Salzburg i en violí per la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, ha guanyat importants premis amb ambdós instruments. Durant els seus estudis descobreix el violoncello d'espatlla i comença a escriure les seves pròpies cadències.