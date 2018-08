Navarcles s'endolla a la música

L´any 2014, un grup d´amics, veïns i músics de Navarcles van organitzar un concert en homenatge al desaparegut guitarrista Pedro Gutiérrez, qui havia format part de diversos grups del poble. L´actuació va ser tot un èxit i els organitzadors, l´any següent, van ampliar l´oferta musical a tot un dia. Acabava de néixer el Festival Live Music Navarcles, que al llarg de les quatre edicions celebrades fins ara ha ampliat la durada del certamen a tot el cap de setmana i s´ha consolidat plenament al poble bagenc.

Enguany arriba amb un cartell que combinarà les actuacions d´artistes experimentats amb novells. Mon Roig, organitzadora del certamen, explica que «s´intenta donar cabuda al màxim nombre d´artistes, però sovint alguns no poden actuar per les dates o les característiques del festival». Roig assegura que «la intensitat de la música de les nou actuacions de demà anirà in crescendo. Començarà amb artistes de base acústica i acabarà amb formacions d´estil punk, hard o grunge».

El Live Music començarà dissabte, a les 11 del matí, a la plaça Nova. El tret de sortida del festival tindrà com a protagonistes els navarclins Ignasi Oller, Alba Santamaria i les germanes Berta i Georgina Vogler, estudiants de l´escola de música del poble. Tot seguit, actuarà la jove navarclina Anna Rodríguez i, a darrera hora del matí, serà el torn del grup de pop rock manresà Falcon & Firkin, que acaba de presentar el seu setè disc, Bressaggio. La música es reprendrà a les 6 de la tarda amb els grups suriencs D9, Long Wick i el quintet Morlan River, que també ha tret disc aquesta primavera, titulat La cuenta atrás, amb temes de rock, country, folk i punk. A les 10 de la nit serà el torn del potent rock dels sabadellencs Mr. Hyde i de les formacions Boner i Nervios Rotos, que clouran la primera jornada.

Les activitats de diumenge seran més variades, ja que els oganitzadors intenten «obrir el festival a noves propostes relacionades amb l´art o la música». A les nou del matí es farà un esmorzar solidari coorganitzat amb l´associació motera Bad Shadows en benefici de la fundació Althaia per a la construcció d´un nou Hospital de Dia d´Oncologia. A les 11 del matí tornarà el rock, amb la formació igualadina The Awen i la bagenca 7 Four 7. Ja a la tarda, és prevista una trobada de jugadors de cartes Magic i, posteriorment, la música de les navarclines Alba Roda, Alba Santamaria i Georgina Vogler; el duet format per Alba Luz i el Cantautor Mutante; i, finalment, la formació bagenca Ariadna Roquer i Dester Hollywood. El festival acabarà en forma de revetlla, amb sopar, combinats, còctels i música per ballar.