Olvan programa actes musicals, lúdics i esportius d'avui a dimarts

Olvan s´endinsa de ple en els actes de la festa major. Des d´avui fins dimarts, 7 d´agost, s´han programat una vintena d´actes adreçats a tots els públics i edats. «Combinem actes per a infants, joves i adults, amb balls, concerts, i activitats esportives i lúdiques», remarca el regidor Lluís Boixader. És un format que «funciona i per això el mantenim».

D´avui, divendres, en destaca la Nit Jove, amb Marsal Ventura i DJ Weah, que actuaran a 2/4 de 12 de la nit a la pista poliesportiva, amb entrada gratuïta. Un concert que arribarà després d´una tarda de propostes diverses: orientació sobre rodes i trobada de ball en línia. (Vegeu el programa detallat a l´esquerra de la pàgina).

Demà, dissabte, es torna a apostar per La Marrana, una gimcana popular en què els participants han d´estar disposats a embrutar-se de dalt a baix: «És molt divertit, els participants han de superar diverses proves, entre les quals passar per bassals de fang», explica Lluís Boixader.

I una altra de les propostes destacades de demà és el tradicional concurs de botifarra, que arriba a la 36a edició i que any rere té molt d´èxit: «hi ha molta participació i ve gent d´arreu». Hi poden participar un màxim de 80 parelles, amb l´al·licient de premis sucosos, com ara els 100 euros, els 2 pernils i les 2 caixes de cava que s´emporten els guanyadors.



Per tancar la jornada, a la nit hi haurà ball amb Atrium.



I malgrat que els olvanesos vagin a dormir tard, diumenge al matí tindran cita amb el tir al plat, una activitat que s´ha recuperat aquests últims anys i que «té bona acceptació», diu Lluís Boixader. A la tarda, una altra proposta que també desperta passions: motocròs i dirt jump al circuit de motocròs, en la cinquena edició de l´espectacle 2 Rodes Show. Al vespre, sardanes; i a la nit, ball amb Duet de Franch.

Passat el cap de setmana la festa continuarà dilluns amb propostes infantils com una gimcana i animació amb discobaby i festa de l´escuma. També s´ha programat una zumba party que convidarà a ballar petits i grans, i a la nit cantada d´havaneres amb Cavall Bernat. Per tancar la nit, ball amb Pep i María José.

I dimarts es posarà punt final a la Festa Major d´Olvan amb jocs de cucanya i sopar de tornaboda.

El regidor Lluís Boixader anima tothom a participar i a gaudir de les activitats programades i fer que sigui una festa lluïda.