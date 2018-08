Un atles de víctimes de la guerra civil

Fins al 28 de febrer de l'any que ve, el Memorial Democràtic acull la mostra Víctimes (1936-1945), impulsada pel departament de Justícia, per commemorar els 80 anys de la Guerra Civil Espanyola. A partir de la cartografia històrica i de diversos objectes relacionats amb la Guerra Civil, la mostra és un atles que transforma el gran nombre de víctimes en històries particulars, amb nom i cognoms. Com el veí cardoní Josep Vilajosana Pujol, de la Lleva del Biberó.

Comissariada per l'historiador i cartògraf Jordi Barra, el projecte busca fer una reflexió sobre el concepte de víctima i per això s'han creat 15 mapes per a l'ocasió, de gran format, que dialoguen amb objectes i imatges de la guerra civil amb l'objectiu de guiar el visitant en un recorregut que s'estructura en deu àmbits diferents: la interpretació de les víctimes del conflicte des del punt de vista del territori, els morts, la rereguarda política i religiosa, els ferits, els bombardejos, els refugiats, els camps de concentració, l'exili, la repressió judicial i les fosses i els desapareguts, sovint enterrats a les fosses comunes.

La reflexió es porta a terme a través d'aquests objectes, d'aquestes imatges i sobretot de la cartografia històrica. El mapa permet una observació a escala màxima i busca reconstruir l'espai, el temps i els fets visualitzant i contextualitzant la guerra civil i les seves conseqüències. Produïda pel Memorial Democràtic, Víctimes (1936-1945) proposa conèixer episodis tràgics del conflicte però també d'encoratjadors, com ara les organitzacions d'ajuda, la salvació del patrimoni, la defensa passiva, l'assistència sanitària o les persones que van salvar vides.

Segons Barra, «volem donar la sensació que el recorregut et fa caminar per sobre d'un atles. És un passeig per la història que ens va deixar la guerra civil». Per al comissari, la mostra provoca més preguntes que respostes i vol ensenyar, remarca, el que va ser la guerra: «és necessari recordar el que va passar per no repetir-ho».

A part d'aquesta mostra, al Memorial també es pot veure Martellamento diluito nel tempo (vegeu requadre), sobre els bombardejos italians a Catalunya. Per al director del Memorial Democràtic, Plàcid García-Planas, «les víctimes són el cor de la memòria i és el que en les dues exposicions es vol demostrar».