Liverpool, darrere la pista dels Beatles

Hi havia una ciutat amb ritme, animada, elegant i atrevida alhora. Una vegada era una banda que va reinventar la música els anys seixanta i que va arribar a totes les llars del globus. Era un vell pub amb olor de cervesa on encara se senten els ressons de quatre magnífics. Pensar en Liverpool és pensar en Els Beatles. L'urbs és oficialment la capital mundial del pop, i John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr són els seus fills predilectes. Això transpiren els seus carrers les 24 hores del dia. Per això és la capital més viva i animada de tot el Regne Unit.

És impossible no passar per Mathew Street, en ple centre, i no respirar l'ambient beatlemaníac. En un soterrani es va obrir un club de jazz anomenat Cavern Club, al número 10, on va debutar el grup el 1961, i que seria casa seva fins dos anys després, quan va haver de traslladar-se perquè no podia acollir tot el seu públic. Obert tots els dies de la setmana, el local actual és una reproducció de l'original, i una de les sales més conegudes de la ciutat.

Just davant, el pub The Engrapis era el lloc on anaven a fer una pinta, o dues o tres, abans dels concerts. Quin lloc, si no, per embriagar-se amb el xarop local!

Els Beatles es van inspirar per a les seves cançons en llocs reals de Liverpool, com el carrer Penny Lane, a uns escassos centenars de metres de les cases d'infància de Paul McCartney i John Lennon, o Strawberry Fields, just al començament de l'avinguda Menlove, a cinc minuts a peu de Mendips. Encara que el recinte va ser destruït, la gran reixa pintada de color vermell que marca l'entrada a la propietat encara hi és.

Encara més, a la zona d'Albert´s Dock hi ha el Museu The Beatles Story, que mostra la història d'aquesta famosa banda de música des del seu començament fins a la seva separació l´any 1970 per mitjà de recreacions de llocs, fotografies i murals. La visita finalitza a la White Room, una rèplica de l'habitació totalment blanca de l'apartament novaiorquès de Lennon, que és un homenatge al seu cèlebre Imagine.

I molts es deuen preguntar, hi ha cap rèplica del submarí groc? Sí, a l'Aeroport Internacional John Lennon, que posa fi –o començament– a la visita a una ciutat que no té res a envejar a Londres, i que amaga molts més secrets i meravelles, a més del grup més escoltat de tots els temps.