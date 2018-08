Els «caçadors» de nazis troben uns 30 sospitosos a l'any

Més de set dècades després del final de la Segona Guerra Mundial, la recerca de criminals nazis a Alemanya i a l'estranger continua, tot i que la probabilitat de trobar sospitosos encara vius disminueix dràsticament amb els anys, segons el fiscal superior Jens Rommel.

Quant de temps continuarà amb la seva tasca de recerca l'organisme central d'Alemanya encarregat d'aclarir els crims nazis, situat a Ludwigsburg, és una pregunta que haurà de respondre a nivell polític, sosté Rommel. De tota manera, tot i que en algun moment es doni per acabat el seu treball seguirà sent possible l'obertura de nous processos judicials ja que els crims no prescriuen, recorda.

Rommel i 20 empleats, entre ells set fiscals, també duen a terme investigacions preliminars a l'estranger. Segons el fiscal, l'oficina central de Ludwigsburg transmet anualment uns 30 casos a les fiscalies competents, ja sigui de persones residents a Alemanya o a altres països.

En l'actualitat, l'atenció se centra en els diferents camps de concentració nazis. Després que apareguessin l'any passat diversos casos relacionats amb els antics camps de concentració de Ravensbrück, Mauthausen i Buchenwald i es lliurés la informació a la Fiscalia, enguany s'intenta buscar responsables de les atrocitats nazis, especialment a Sachsenhausen, Gross-Rosen i Mittelbau.

Donat el cas, l'assassinat o complicitat en l'assassinat es pot provar més fàcilment si el sospitós va formar part de l'organització d'un camp de concentració, explica Rommel. A més, els esbirros nazis eren relativament joves en aquell moment, fet que augmenta la probabilitat que encara segueixin vius, afegeix.

Només la fiscalia responsable, ja sigui del lloc de l'antic camp de concentració o del lloc de residència del sospitós, pot presentar càrrecs. En la majoria dels casos, no se'ls acusa perquè els presumptes autors tenen més de 90 anys i en general ja no estan en condicions de ser jutjats.

Actualment, però, hi ha quatre casos pendents contra antics guàrdies de camps de concentració: dos a Münster, un a Frankfurt i un a Mannheim.

Després de la deportació dels Estats Units d'un ex membre de les temudes SS, Rommel va anunciar aquest dimarts que no hi hauria noves investigacions a Alemanya contra ell. El procés contra Jakiw Palij per complicitat per assassinat va ser suspès per la Fiscalia de Würzburg a mitjan 2016 per falta de proves. Si no sorgeixen noves proves, aquest home de 95 anys no serà investigat de nou a Alemanya.

Jakiw Palij, que va néixer en territori del que avui és Ucraïna, va emigrar als Estats Units el 1949 i va obtenir la nacionalitat nord-americana el 1957. Allà va ocultar el seu passat nazi i va dir que va treballar en una granja i en una fàbrica. Un tribunal dels Estats Units li va retirar la ciutadania el 2003 i va ordenar l'expulsió el 2004, però fins ara no s'havia complert l'ordre.