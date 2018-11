L'adéu dels «manresans» Dr. Calypso

Des que van explosionar als anys 90, els Dr. Calypso, reconeguts dins del circuit de música jamaicana internacional, van inciar una intensa relació amb el públic manresà. Del 1993 al 2000 van actuar cada any a la capital del Bages. Jordi Manyà Maniac, guitarrista històric del grup, assegura que «va ser un lloc on vam caure en gràcia, potser també perquè hi havia també un boom de col·lectius que muntaven concerts, com la gent del cafè Habana». Ara que els Dr. Calypso són a la recta final de la gira amb la qual celebren els 30 anys de trajectòria i l'adéu dels escenaris no s'obliden d'acomiadar-se de Manresa. És on, després de Barcelona, han actuat més cops. El concert de demà al Sielu serà el 17è a la ciutat.

Els Dr. Calypso són tot un referent de l'ska català, un gènere que han combinat amb el reggae, el soul i el latin-soul i que, tot i que sempre s'ha mogut soterradament, van aconseguir posar de moda a partir d'una casset autoproduïda que van editar el 1990. Però l'objectiu dels Dr. Calypso no era editar discos, sinó fer concerts, perquè el seu fort sempre han estat els directes festius i amb energia. Dels components inicials s'hi mantenen els dos cantants, els dos guitarristes, el baixista i el trombonista, «i tota una generació s'ha fet gran amb nosaltres. Però no és el mateix tenir 20 o 30 anys que 40 o 50 amb fills i més obligacions». Han canviat les prioritats i els gustos musicals d'alguns dels integrants del grup i s'ha decidit «parar de fer el cabra cada cap de setmana». Però el comiat s'ha fet «ben fet, amb el grup en bona forma, acomiadant-nos de llocs emblemàtics com Manresa, i coincidint amb el 30è aniversari», destaca Manyà. La gira de comiat, amb una quarantena de concerts, es clourà amb dues actuacions a la sala Apolo de Barcelona, els dies 2 i 4 de gener.

Alguns músics es retiren i altres preparen altres projectes: Manyà amb el cantant Sergi Monlleó Xeriff impulsen Lord Sheriff i els Calip6, grup acústic de calipso i mento; i el baixista i el bateria tenen un grup de versions de Madness.