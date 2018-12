Regió7 i el Liceu de Barcelona regalen una entrada doble per veure 'L'Italiana in Algeri', el divendres 14 de desembre, a les 20 hores. Per participar-hi només cal respondre la pregunta «Qui va compondre la música de l'òpera l'Italiana in Algeri?».

Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres oficines abans del dimecres 5 de desembre i entraràs en el concurs. El nom del guanyador es publicarà el dissabte 8 de desembre.