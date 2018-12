Idees per regalar aquest Nadal.

S'acosta l'època nadalenca i amb ella el moment de decidir què regalar a les persones més properes. En cas de no saber quin obsequi escollir, sempre es pot pensar en els hobbies del familiar o amic en concret.

Per exemple, si algú és un fanàtic de la lectura, el millor regal serà un bon llibre. Per això, a continuació repassem els millors llibres per regalar aquest Nadal.

'Els que van a morir et saluden' de Fred Vargas

L'autora francesa és una experta en la novel·la policíaca, gènere en el qual ha guanyat multitud de premis. No en va, aquest mateix any ha estat guardonada amb el premi Princesa d'Astúries de les Lletres. Per celebrar-ho, l'editorial Siruela ha llançat una col·lecció amb les seves dotze obres més destacades. En el cas de 'Els que van a morir et saluden', Fred Vargas explica la història de tres estudiants francesos que es troben a Roma. Una nit el pare d'un d'ells, un col·leccionista d'art, és assassinat.

'L'Hereu' de Jo Nesbo

El nou thriller d'un dels noms més destacats de novel·la negra del segle passat ens porta als suburbis d'Oslo, amb policies i delinqüents varis. En concret, la història de Jo Nesbo se centra en el personatge Sonny Lofthus, que compleix condemna a la presó, on té el respecte de la resta de reclusos. Un cop fora de la presó, Lofthus revenja la mort del seu pare, un policia corrupte.

'Un lloc amagat' de Katherine Webb

Amb un estil que recorda a les novel·les d'Agatha Christie, aquesta història se centra en un petit poble anglès en l'any 1922. Un dia, un inesperat assassinat revoluciona la convivència en el lloc, fins llavors tranquil. Dues dones s'embarquen en l'intent de destapar el culpable del que ha passat, que ha de ser un dels veïns.

'A mercè d'un Déu salvatge' d'Andrés Pascual

Aquest thriller psicològic s'ambienta a La Rioja, on un nen de 11 anys s'endinsa per primera vegada en els cellers familiars. El seu aspecte recorda al poble al del germà menor de la seva mare, desaparegut vint anys abans. Aquest fet provoca el pànic a la localitat, ja que temen que torni a passar el mateix amb el nen.

'Tot el bé i tot el mal' de Care Santos

Es tracta d'una novel·la que genera plantejaments profunds. Reina és la protagonista de 'Tot el bé i tot el mal', on sembla tenir-ho tot: un marit, un exmarit, un amant, un fill adolescent, un treball que li encanta amb un bon sou... No obstant això, aquesta felicitat es veu trencada enmig d'un viatge de treball quan rep una trucada amb una notícia terrible per a ella. És llavors quan se li presentaran qüestions incòmodes sobre la realitat de la seva vida.

'Jo, Julia' de Santiago Posteguillo

L'obra de Santiago Posteguillo va aconseguir l'últim Premi Planeta. 'Jo, Julia' és una novel·la de caràcter històric que explica les vivències de Júlia Domna, esposa del governador Sever. Al 192 d.C. ella té una visió de forjar una dinastia romana, cosa que la porta a una batalla diplomàtica i vital davant els homes amb més poder en l'Imperi romà.

'Res que no sàpigues' de Maria Tena

Aquesta novel·la, Premi Tusquets 2018, torna a l'episodi que va marcar el final abrupte de l'adolescència de la narradora i de l'etapa més feliç de la seva família. En concret, la mort de la seva mare a Uruguai a finals dels seixanta, en un moment en què la seva vida es movia entre festes elegants, dies a la platja o divertides celebracions. Així, la protagonista es retroba amb persones presents en la seva infància per conèixer el motiu pel qual es va anar tan ràpid a Espanya amb el seu germà després de la inesperada mort.

'Chicago' de David Mamet

Un altre títol per a seguidors de la novel·la negra arriba de la mà de David Mamet, un autor que feia 20 anys que no escrivia. El llibre s'ambienta al Chicago dels anys 20, on el protagonista, Mike Hodge, reconvertit a periodista de successos després de ser aviador de l'exèrcit, investiga la mort de la dona que estima, Annie Walsh, que ha estat assassinada.