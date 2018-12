Els millors videojocs de l'any per regalar aquest Nadal

El millor dels videojocs és que et transporten a mons meravellosos que t'abstreuen de la realitat i et permeten viure altres vides i experimentar aventures increïbles. Anys de desenvolupament i ments brillants han portat el sector a un moment en què ja podem trobar videojocs per a tots els públics, gustos i plataformes. El videojoc és universal.

Aquest any ha estat especialment prolífic pel que fa a grans retorns. Els habituals –els que tornen cada any– FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K, Call of Duty o Battlefield s'han vist secundats amb nous episodis de sèries que no són tan habituals i que aposten per terminis més llargs per llançar productes més elaborats i impactants. És el cas de l'esperat retorn dels malfactors de Red Dead Redemption, un dels grans títols de l'any, que ha tornat a situar a l'Olimp dels videojocs els seus creadors, Rockstar. En el mateix i il·lustre sac es podria ficar el nou Forza Horizon 4, un títol exclusiu per a l'Xbox One, que és, de lluny, el millor joc de conducció que mai s'ha creat per a la consola de Microsoft. En aquesta ocasió, a més, el fet de poder gaudir de la salvatge potència de l'Xbox One X li atorga un plus com mai no s'havia vist fins ara.

Altres d'exclusius –en aquest cas per a la PlayStation 4– que han suposat autèntics èxits són God of War i Marvel Spiderman. Sony té molt clar que la seva estratègia és aconseguir els millors jocs possibles per a la seva plataforma, i si és en exclusiva, molt millor. Als grans títols que vam veure l'any passat per a la Play, i que va suposar un any que alguns pensàvem que seria irrepetible, s'hi han afegit, aquest 2018, jocs que van pel camí de la glòria. I això sense comptar que la seva plataforma de realitat virtual, PSVR, continua augmentant vendes i llançant títols sense parar.

Nintendo, per la seva banda, segueix vivint una de les seves èpoques més dolces gràcies al magnífic comportament de la seva Switch. La consola portàtil i de sobretaula de l'històric gegant japonès no para de tenir nous títols –el darrer sempre és millor que l'anterior-, i les llistes de vendes situen els seus jocs entre els més venuts setmana rere setmana. A més, Nintendo pot presumir aquest 2018 d'haver llançat un nou concepte de videojoc que és, a més de divertit i entretingut, educatiu: Nintendo Labo. Mitjançant aquesta nova tipologia de jocs, en què el jugador ha de construir els seus propis comandaments, el component educatiu arriba a noves –i esperançadores– cotes.

A l'hora de fer el balanç final, aquest any 2018 que s'acaba ha comportat molts i molt bons videojocs. No tots estan en aquesta pàgina, però s'havia de fer una selecció.