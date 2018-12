«A.K.A.», la gran guanyadora dels Butaca, arriba a Manresa

En Carlos és un noi adoptat, les coses li van bé, està enamorat... fins que tot es torça quan es descobreix que va néixer a l'estranger. De sobte el fan sentir un immigrant. Daniel J. Meyer va crear la història que posa en qüestió la identitat d'aquest adolescent «en una nit, sense saber ben bé què escrivia, però la Montse [Rodríguez Clusella, la directora d' A.K.A. (Also know as), gran guanyadora dels Premis Butaca] sempre em diu que feia xup-xup des de fa molt de temps».

El dramaturg, que entre altres feines fa d'ajudant de direcció en els musicals d'Àngel Llàcer i Manu Guix (ara està muntant El petit príncep), apunta que «jo soc un immigrant de luxe, perquè soc home, blanc, i tinc papers perquè tinc procedència alemanya, però fa 15 anys que soc aquí i sempre seré l'argentí. Sempre explico que és molt rellevant que aquí, a Catalunya, es pregunta si ets d'aquí o ets de fora, i l'aquí i el fora et fan plantejar la teva identitat. També hi ha la paraula nouvingut, que en altres idiomes no existeix. De tota aquesta reflexió va sorgir l'obra».

A.K.A. (Also know as), estrenada a la Sala Flyhard i que aviat farà estada a l'Espai Lliure de Montjuïc amb les entrades gairebé exhaurides, arriba avui a la Sala Petita del teatre Kursaal amb els guardons al millor espectacle de petit format, el millor text (per a Meyer), la millor direcció (Rodríguez) i el millor actor (Albert Salazar, conegut per haver participat a la sèrie La Riera). Després de ser multipremiada als Premis Butaca, es van exhaurir les entrades per a la funció de les 9 del vespre, i per això se'n va programar una altra, a les 6 de la tarda, per a la qual encara queden entrades. El reconeixement també ha aconseguit prorrogar una setmana més al Lliure, vendre un munt d'entrades la mateixa setmana per a l'estada a la sala Villarroel el març, una gira sense parar... «A part del prestigi que sens dubte et dona, la feina que et comporten els premis és el que tots plegats agraïm més», destaca Montse Rodríguez.

Un nus a l'estómac

Però, d'on prové l'èxit d' A.K.A. (Also know as)? «Quan el Dani em va enviar el text i vaig llegir-lo, recordo la sensació de quedar-me amb un nus a l'estómac. Això em va fer decidir, perquè si em passava això només llegint-lo, és que l'havia de portar a escena», destaca la directora teatral, que venia de fer Ricard de 3r, a la Sala Beckett. Però Rodríguez «no tenia ni idea» de com muntaria l'espectacle, «perquè el text és molt interessant però alhora és complex. Havia de trobar una estructura per donar volum a un contacontes, que és el personatge del Carlos, que explica la seva història anant endavant i endarrere, amb molts espais i interactuant amb molts personatges diferents, amb els quals parla o els imita». Els assajos per trobar una estructura on posicionar l'actor (Salazar), abans de deixar volar la creativitat, es van començar a fer en un centre cívic fent piruetes amb un skate.

El pinyol fonamental d' A.K.A. (Also know as), que dimarts va ser a Manresa per promocionar l'obra als instituts Lluís de Peguera i Pius Font i Quer, té en comú que tots havien treballat prèviament amb l'actor Quim Àvila. Va ser el seu nexe d'unió. A Albert Salazar el van escollir per al paper del Carlos perquè «molta gent ens n'havia parlat i, a més de ser bon actor, és bona persona, i això és molt important quan un projecte es cuina durant dos anys».

L'actor assegura que, amb el text de Meyer, «vaig flipar en dues coses: una que et clava una punyalada increïble, és una injustícia. I l'altra és que, fins al punt que passa tot el que passa, el personatge viu la mateixa adolescència que vaig viure jo i els meus col·legues. És escrit de forma molt propera a l'adolescent». L'obra, que interpel·la tothom, també connecta amb els joves amb la música i les coreografies hip-hop.