62a Innocentada: el xou ha de continuar

Perquè avui el teatre Conservatori es converteixi en un cabaret i la farsa manresana torni a escena hi ha al darrere un llarg camí. I una última i intensa setmana de preparatius. L'equip que farà possible la 62 Innocentada feia ahir a la nit el darrer assaig de Cabaret 33, l'obra que es convertirà en el segon muntatge de l'equip que l'any passat va agafar les regnes d'un espectacle amb ADN manresà amb ganes de renovar-lo. Si el 2018 la nova etapa de la farsa començava amb un talent xou, el 2019 els espectadors s'asseuran en un cabaret... de la Manresa de la Segona República. Concretament, viatjaran al 1933 per veure una comèdia d'intriga amb text de Sílvia Sanfeliu. Repeteix a la direcció Jordi Gener i també ho fa Ariadna Guitart, batuta de la direcció coreogràfica, amb el cos de ball de l'Agrupació Cultural del Bages.

Ahir, s'ajustava la il·luminació i s'acabaven les proves de maquillatge i de vestuari. A l'escenari, l'espectador veurà molts llums, vellut, una escalinata per on baixaran els artistes, i el més impactant, una gran passarel·la que arribarà fins a la meitat de la platea i per on el cos de ball hi oferirà les seves coreografies. Per poder-la muntar s'han hagut d'inhabilitar 36 localitats del pati de butaques.

La trama gira al voltant d'una prestigiosa companyia que arriba a Manresa per oferir el seu espectacle. Però un fet inesperat provocarà un gir de guió. A Cabaret 33 pot passar de tot i res no és el que sembla. Què s'amaga darrere d'aquesta comèdia d'intriga? Els espectadors es convertiran en protagonistes i amb més o menys lluentons i purpurina el lema el tenen clar: el xou ha de continuar.