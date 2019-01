El repertori eclèctic del Dau-19

La figura humana pren un protagonisme destacat en la Biennal Fotogràfica Dau-19 que organitza Foto Art Manresa, tal com es pot veure en l'exposició de la setantena d'obres presentades a concurs que acull fins al darrer diumenge de mes l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de la capital bagenca. Aquesta representació, no obstant això, adopta punts de vista diferents en els treballs premiats.

La biennal de l'entitat manresana ha aplegat concursants procedents d'arreu de Catalunya i de diferents punts de l'Estat espa-nyol. El conjunt mereixedor del Premi d'Honor a la Millor Col·lecció és un treball de José Reyes, de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Boi, titulat Arquitectures urbanes, amb el qual es posa en relleu tant la dimensió artística que generen els volums arquitectònics com la relació que s'estableix amb la figura humana. Les tres fotografies en blanc i negre de Reyes perta-nyen a construccions de grans dimensions en les quals l'individu s'hi vincula com a element que conviu en un espai aparentment hostil per la seva grandària.

El retrat de mig cos titulat Redhead, amb una noia vestida com una artista de cabaret, ha donat al santpedorenc Toni Galera el Premi Local-Social a l'obra solta. La figura humana és aquí present sense entorn, a diferència de les imatges guardonades amb els tres premis d'obra solta: Cuando éramos soldados 1, del madrileny Mario Pereda, va obtenir el 1r Premi; Explotació, de Joan Buxó, de Cerdanyola del Vallès, el 2n; i Timkat 2, del valencià José Beut, el 3r.

Tots tres viatgen fins a realitats allunyades de la nostra per parlar de qüestions universals com són l'explotació infantil, ja sigui usant infants a la guerra o en una feina en pèssimes condicions, o bé la devoció religiosa, com és el cas del timkat, la celebració del baptisme de Jesús en el cristianisme ortodox etíop.

El Dau-19 va tenir la participació d'una setantena d'obres, d'entre les quals, i abans de decidir les guanyadores, es va fer una selecció de finalistes. En aquests hi ha un parell d'autors de la Catalunya Central: Roberto Andrés Cantarero, un manresà de Foto Art, amb El viejo tren; Luis Calle, de Vilanova del Camí, amb Nena birmana.

A més de l'arquitectura i la figura humana, el repertori global de les obres presentades mostra interessos diversos, com ara el paisatge, el viatge i la infància, tant en color com en blanc i negre.