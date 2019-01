Paquita Blanch: tota una vida dalt de l'escenari

Té 86 anys i, dos cops per setmana, agafa el cotxe de línia de Manresa a Navarcles per anar assajar de 4 a 2/4 de 7 de la tarda amb el grup de teatre de l'Esplai Navarclí, que dirigeix Jaume Costa. Malgrat els seus desitjos, Paquita Blanch va haver d'esperar fins als 20 anys per començar a fer teatre, perquè no tenia el beneplàcit de la seva família: «Deien que era una cosa de Pepes». Però a partir d'aquí s'ha forjat una trajectòria que inclou cims artístics com fer de figurant a la pel·lícula Plácido de Berlanga i la participació en 46 edicions de la Innocentada manresana, on la seva presència es va convertir en esperada (i entranyable) fins fa un parell d'anys (ho va deixar en la 60a edició perquè «ja no estic per anar de nit»). Per celebrar els seus 65 anys des de dalt de l'escenari, Jaume Costa li va escriure un paper a mida a Veïns, el 16è espectacle que produeixen amb l'Esplai Navarclí, i que demà (18 h) escenificaran a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa.

Paquita Blanch és qui porta el pes de l'obra Veïns. És la portera del bloc de pisos. Remarca que «no és xafardera», però el seu personatge és l'eix de totes les històries de la comunitat veïnal. L'obra, «entretinguda i divertida», segons remarca Jaume Costa, que l'ha ideat, escrit i dirigit, també és en homenatge d'un altre actor, Ventura Graells, de 78 anys, que també fa 65 anys que fa teatre, sempre als escenaris navarclins.

El grup de teatre de l'Esplai Navarlí l'integren actualment 21 actors (la majoria dones), d'entre 60 i 86 anys. Blanch comparteix experiència amb Ramon Sala, també de 86 anys. Els espectacles que Costa els escriu a mida sempre inclouen cançons, interpretades en playback, que relliguen amb l'argument de l'obra. En aquest cas, la portera es diu Marieta, i com que li deixen les bosses de les escombraries a la porteria i ella ja està al cas de qui pot haver estat, es canta La Marieta de l'ull viu.

Els integrants del grup de teatre de l'Esplai Navarclí no necessiten anar a tallers de memòria, perquè actualment tenen dues obres en cartell i una altra en preparació. A banda de Veïns, que també portaran a Sant Fruitós de Bages i a Vilanova i la Geltrtú, fan funcions de Música i rínxols, la seva anterior producció, que portaran el 26 de gener a Santpedor i el 31 de gener a Terrassa. I ja assagen el que serà el 17è espectacle, Pregunta-li al mar, un homenatge als autors teatrals, especialment a Sagarra, que s'estrenarà el juny a Navarcles.

L'Esplai Navarclí, que sol fer funcions d'intercanvi amb altres esplais, té el costum des de fa sis anys de presentar el seu espectacle anual a la Sala Petita del teatre Kursaal. Costa destaca que la proposta té «molt bona rebuda, perquè la Paquita és molt coneguda i porta molt públic». De fet, ella mateixa no dubta de fer-ne tanta promoció com pot. El teatre, des dels Carlins al Coro de Sant Josep del Na Bastardes, passant per l'Ateneu de les Piques (on diu que va aprendre «tot el que sé del teatre de Domingo Ferrer, mestre de Maria Matilde Almendros), és la gran passió de qui va fer cintes a Perramon i Badia i a Ponsa i després va ser dependenta a Ràdio Gar-riga, al carrer Sobrerroca.