Una dècada amb El Amante Virgen

«Les celebracions estan de moda, sobretot els aniversaris rodons. I complir deu anys és l'excusa perfecta per fer una festa». La banda manresana El Amante Virgen, que va debutar el 2009, portarà el seu rock underground demà a la nit a la sala El Sielu en un concert que servirà per bufar les espelmes d'una dècada i, també, per gravar el directe.

De la formació inicial, continuen al peu del canó Toni Holgado (veu i baix), Sergio Garcia (guitarra i veu) i Guifré Garcia, i en aquesta última etapa s'hi ha afegit el bateria Oriol Font. En deu anys, la banda de pop-rock alternatiu, de sonoritat densa, amb lletres que parlen d'inquietuds personals i col·lectives, que ha fugit de modes sense manies, ha editat tres treballs, El Amante Virgen (2009), Yo no pienso (2012) i Por ti (2017). El grup, que ha tocat en la majoria de sales barcelonines, i també a Madrid, i ha fet gira a Rússia, té molt clar que la seva fita és «aguantar. Sabem que el rock d'autor es troba en hores baixes, que ara triomfen els tributs. Sabem que s'ha de picar molta pedra, però la nostra manera d'expressar-nos, de treure el que portem a dins, és amb la nostra pròpia música i les nostres pròpies lletres», explica Holgado, la veu del grup, que comparteix micro amb Sergio Garcia.

El concert de dissabte farà un repàs de deu anys de cançons («les més emblemàtiques, en les que creiem més»), alguns temes nous, com Sin nada («si deixés la música em quedaria sense res»), Ganar es perder i Primario instinto i versions de Bowie ( Héroes ), Parálisis Permanente ( Quiero ser santa ), Depeche Mode ( Enjoy The Silence ) i Radio Futura ( Enamorado de la moda juvenil ). Versions, però, «de veritat, passades pel so d'El Amante Virgen», avisa la veu del grup. Durant la nit de celebració el quartet tindrà la col·laboració a l'escenari de músics com Pep Rochés (el primer bateria del grup), el baixista Carles Blaya (company de Rochés i Holgado a McGregor's), el cantant Aleix Costa (Bye Bye Pedro), Joel Carmona (The Doy Tolls), Antonio el Remendao i el teclista d'Autoput Xavi Centellas. I al final, festa a l'escenari.

Quins temes no podran faltar en el concert de dissabte? Holgado en tria cinc. ? Poderes hipnóticos . Una cançó del primer disc i també, explica, el primer videoclip «que vam gravar. Emblemàtica per la gestualitat i la coreografia que faig a l'escenari. És un tema amb un so molt 'vuitantero'». ? Estatuas de sal. Un tema de Por ti , que Holgado defineix de «molt personal. Una cançó que vol animar els més joves a tirar endavant, i a ser forts perquè el sistema no se'ls mengi». Un rock contundent i progressiu i una de les cançons «amb més força del nostre repertori». ? Vicio. També de Por ti , un tema amb videoclip inclòs amb una lletra «molt antisistema, molt rebel, i un rock amb tocs alternatius, potent i dur». ? Solo tu voz. Del segon disc, «parla de ser sempre un mateix. És la més propera a la radiofórmula, la més comercial, enganxa». ? Belén. Un tema del darrer disc sobre els desnonaments i la desobediència: «Una crítica total, i amb una mescla de rock convencional amb alternatiu. Segurament la que dona la idea de la personalitat que té el grup».