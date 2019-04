«Spiderman i els X-Men eren abans els més populars de Marvel i ara, els 'Vengadores'»

'Vengadores: Endgame' dels germans Russo arriba a la gran pantalla la setmana que ve i dona continuïtat a 'Infinity war'. La cinta s'ha convertit en l'estrena més esperada de les pel·lícules de superherois dels darrers temps. De fet, d'entre els personatges de Marvel l'univers dels 'Vengadores' s'ha convertit en el més popular de l'editorial. Qui ho confirma és el director editorial de Panini Comics, Alejandro Martínez. Abans de Marvel Studios, explica en una entrevista a l'ACN, les franquícies "més famoses i comercials" de Marvel eren Spiderman i els X-Men i "darrerament això ha canviat, els mutants i l'Home Aranya segueixen sent populars, però "ara la part de Marvel més comercial i populars són els 'Vengadores'. Gairebe tot pivota al voltant de 'Vengadores' i dels seus personatges", assegura.

Les estrenes de les pel·lícules no implicaven tradicionalment un augment de vendes, explica Martínez, la pel·lícula arribava a la cartellera i durant un temps es parlava d'ella i després desapareixia l'interès. Això, apunta, passava fa uns anys, però ara l'univers cinematogràfic i les sèries de Marvel ha posat l'editorial "en boca de tots" i "això evidentment ajuda a les vendes i a que es conegui la franquícia", explica el director editorial de Panini.

Considera que els 'Vengadores' dels còmics són els mateixos personatges que els de les pel·lícules. El cinema fa servir el seu llenguatge, però el concepte del cinema i el dels còmics és el mateix i dels 'Vengadores' són "un grup d'herois molt diferents que no s'han de portar necessàriament bé entre ells i que s'han d'ajuntar perquè hi ha amenaces que són masses grans perquè se n'encarregui un heroi sol".

Thanos

Thanos va destruir la meitat de l'univers i va crear una terrible fractura en el si dels 'Vengadores' a 'Infinity war'. Els que queden dempeus buscaran venjança i fer front a l'amenaça de Thanos a 'Vengadores: Endgame'. Comparant el malvat de la cinta, Thanos, amb altres destacats del cinema de superherois com el Joker, Martínez indica que l'antítesi de Batman és "un malvat amb pocs matisos, és dolent i prou", mentre que Thanos "tant als còmics com en la seva versió cinematogràfica fins i tot un dubta de si és malvat, perquè té uns matisos de comportament molt complicats. No és el típic dolent i té tota una filosofia darrera", afegeix.

Martínez assegura que les pel·lícules de Marvel no sempre tenen un reflex directe amb els còmics. Considera que això és un encert perquè les cintes han creat arguments basats en el llenguatge cinematogràfic i són "molt respectuosos" amb els conceptes dels còmics. "Quan presentem les novetats d'alguna forma esperem arribar als diferents públics que aniran a veure la pel·lícula", diu.

Panini Comics

L'editorial Panini Comics, ubicada a Torroella de Montgrí, ha publicat en els darrers temps diversos còmics relacionats amb l'univers de Vengadores sobretot els centrats en la col·lecció de Jim Starlin, un dels pares del personatge Thanos. Entre els còmics d'aquesta col·lecció destaquen 'El Guantelete del Infinito', 'El renacimiento de Thanos' i 'La Guerra del Infinito'. Altres còmics de Thanos que ha publicat Panini són 'El Fin del Universo Marvel', 'Thanos: El Abismo del Infinito' i 'Thanos: Epifanía', els tres també amb guió de Starlin.

Però no tots els còmics que ha publicat Panini recentment tenen a Thanos de protagonista, sinó que també n'ha tret a la llum dels protagonistes de la pel·lícula: els 'Vengadores'. Així per exemple s'ha publicat el còmic que engloba tots els personatges de diferents èpoques com 'Los Vengadores. Actos de Venganza', que inclou les aventures d'aquests superherois dels 90, o 'Marvel Gold. Los Vegadores 7. ¡Vengadores reuníos!' dels anys 70.

L'editorial destaca altres obres publicades amb les històries dels seus protagonistes individuals com 'Iron Man: Extremis' de Warren Ellis, sobre un dels personatges més importants de la saga.