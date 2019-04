La Fura dels Baus desemmascara el Diable a Martorell

La Llegenda del Pont del Diable de Martorell explica que una vella vol travessar el riu per anar a buscar aigua neta a una font i que fa un pacte amb el diable perquè li faci un pont. La Fura dels Baus, transgressora companyia d'arrels a Moià, és l'encarregada, en l'any del seu 40è aniversari, de proposar l'escenificació de la vuitena versió de la llegenda en el marc de la Fira de Primavera. Carlus Padrissa dirigeix el macroespectacle (amb més de 100 actuants), que es representa al mateix Pont del Diable. Se'n faran dues funcions gratis demà: 21.30 h i 22.30 h.

Padrissa posarà en escena la llegenda martorellenca com si fos una volta al món. De fet, ha posat a la versió furera l'eslògan: Deixa-t'hi la pell, però ves a Martorell. Cadascun dels sis directors de la Fura té un projecte i el del balsarenyenc és Esfera mundi, la primera volta al món, que va impulsar Carles V per buscar una ruta comercial per Occident: van marxar 250 expedicionaris i en van tornar 18. Aquesta idea és la que aplicarà al Pont del Diable, «un punt de comunicació molt important, per on ja passava la Via Augusta romana, i ara hi passa una autopista de pagament, l'autovia, l'AVE, els Ferrocarrils Catalans, la Renfe, la carretera comarcal...».

Progrés i contaminació

Per a Padrissa, «la comunicació representa la consciència global, que tots vivim en el mateix planeta i, a partir d'aquí, donem un valor al Diable. Fer el pont representa el progrés, però també la contaminació». En l'espectacle «donarem la volta al món buscant el nom del diable, que està relacionat amb el progrés insostenible. L'àvia vol aigua neta de la font i el diable li'n dona, però fent el pont també s'embruta l'aigua».

Així, Padrissa farà reflexionar fent una broma: posant un cotxe en òrbita. «Si fa un any es va enviar un cotxe Tesla a Mart, és la primera avançada per buscar un altre lloc per viure-hi si aquí ja està tot brut. Aquesta és l'actitud en comptes d'apostar per un desenvolupament sostenible». Qui és el diable avui en dia? Les f akenews, la pol·lució, les noves formes d'esclavitud... «Que cadascú hi posi el nom de forma espontània».

En el macroespectacle hi haurà gegants i bèsties encarregades de construir un pont de vianants, «perquè per a les màquines ja n'hi ha molts». I 42 diables construiran la primera xarxa humana amb foc. També sorgiran motos quan l'àvia enganya el diable, que ha de rebre l'ànima del primer qui creui el pont, i hi fa passar un gat. Faran petar els motors en un homenatge als Pastorets: es recitarà el «caps de closca esclafada, veniu fúries de l'infern!». A més, hi participaran l'artista Quico Palomar, la soprano martorellenca Alba Fernández i el baríton Toni Marsol.

La Fura dels Baus entoma La Llegenda del Pont del Diable en una població on ha assajat muntatges com Imperium (2007), Le grand macabre (2009), amb una geganta de gairebé 8 metres, i C.A.T.H.A.M.O.S, la tardor passada. «Ca n'Oliveres, per la seva altura, és un lloc perfecte per als grans muntatges», diu Padrissa, que anima la gent «que demà vingui a veure l'espectacle». Apunta que s'ha fet «la programació perfecta» per combinar-ho amb la projecció en pantalla gran del partit en què el Barça pot guanyar la Lliga. La primera funció (de 22 minuts) es farà a la mitja part i la segona, acabat el partit.