Rúpits crea el seu propi «Imaginari»

Rúpits, el grup de Gironella que com a guanyador del premi popular del reconegut concurs Sona9 va acabar tocant al multitudinari Canet Rock el 2016, presenta avui el seu segon disc: Imaginari (Cases de la Música, 2019). «Ens ve molt de gust presentar-lo a la Stroika, perquè serà el segon cop que hi tocarem i ara serà el nostre concert i l'estrena del disc, i també fa temps que no toquem», destaca Òscar Pardo, el bateria. Els seguidors trobaran nova escenografia i també «una festa continuada que esgotarà tothom. Farem moltes cançons en molt poc temps», a punta. Sonaran els 10 temes del nou disc, un treball de pop lluminós, també cançons «velles –del treball anterior, Imperfeccions (U98 Music, 2017) i de més antigues– i fins i tot versions, com What you Know, de Two Doors Cinema Club; o DoYa Think I'm sexy, de Rod Stewart. Els Rúpits aprofitaran la cita per donar les recompenses als més de 100 mecenes «que ens han ajudat a finançar el projecte de marxandatge».

«És un concert que ens ve molt de gust i esperem que hi vingui molta gent. Crec que hi haurà una reacció de sorpresa davant del canvi que ha fet Rúpits», assenyala Francesc Quico Rodríguez, encarregat dels teclats, la trompeta i les veus. Si Imperfeccions era analògic, Imaginari és electrònic, «perquè les cançons han anat cap aquí, són més ballables». «Ens hem esforçat molt perquè el disc soni diferent, però sense perdre la identitat de la banda. Hi ha una evolució quant a veus, guitarres i embolcallat amb teclats, sintetitzadors, ritmes loopejats que hi aporten més sons, més capes», exposa el músic gironellenc.

A més, amb aquest segon disc es crea l'imaginari col·lectiu que identifica Rúpits, amb tot d'objectes, en forma de cançons, que passaran a formar part del seu univers pop: Vaixell de paper, Planetes (el senzill amb un videoclip protagonitzat pels ballarins Júlia Malé, de Gironella; i Pau Sòria, de Berga), Bombolles, Camaleons... Aquest Imaginari neix de les primeres lletres que va proposar el cantant, Marc Espel. Pardo diu que «vam quedar i em va ensenyar les cançons mig fetes i em vaig adonar que parlaven de superar problemes, de parella o de feina, d'enfrontar-s'hi amb una visió optimista de la vida. Com que, a més, cadascuna se centrava en un objecte vam decidir crear un imaginari que identifiqui Rúpits». Si és cert que actualment només s'escolten les tres primeres cançons d'un disc, Rúpits han fet l'intent de «posar perles més avall, en un experiment dedicat als fans». S'hi pot trobar Ultralleugers (amb la col·laboració del cor infantil Les Veus de Gironella), Hora blava i Contratemps (100% electrònica).

Sense ensenyar cap carta

Imperfeccions va arribar quan moltes de les cançons ja havien fet rodatge en directe. Aquest cop les cançons d' Imaginari no han començat a córrer fins que es va publicar el disc el 10 d'abril. «Vam dir que seria interessant no ensenyar cap carta», diu Pardo, i Rodríguez afegeix que «també la forma de treballar ha estat molt diferent, perquè vam dedicar els assajos al local a compondre i a produir les cançons a l'estudi de casa. Això va facilitar que, en entrar a l'estudi per Nadal, ja teníem molt de temps guanyat. Hi ha feina de tots dins del disc, perquè som molt assamblearis, i estem contents de tots els temes».

Però la creació no va acabar aquí, perquè amb la feina del grup, de Tomàs Robisco de la Bucbonera Studios, i de Jordi Cost Sec (ex Strombers) va continuar «la màgia» a l'estudi. El procés es va acabar a Londres, on el prestigiós enginyer Alex Gordon va masteritzar el disc als llegendaris Abbey Road Studios. Pardo admet que «pot semblar una pijada anar a Abbey Road, però en el nostre cas s'ha notat un abans i un després». El grup es va fer el regal d'anar a passar un cap de setmana a la capital britànica: «Només que la teva música soni en un estudi d'Abbey Road, un lloc per on han passejat els Rolling i David Bowie és increïble. Ens van tractar molt bé», explica Rodríguez.

Rúpits compartiran escenari avui a la Stroika amb els lleidatans Thinkin' Wild, que oferiran el seu indie-folk melòdic en anglès. Han publicat un EP, Land.