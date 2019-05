L'estrena del musical... sense títol?

[TÍTOL DE L'OBRA]. No s'estranyin, no és cap error. És el nom del musical de factura cent per cent manresana que avui s'estrena a la Sala Petita del Kursaal. I si no han comprat ja les entrades, afanyint-se perquè en queden molt poques. El muntatge, produït per Artdevellut i dirigit pel manresà Albert Ruiz, l'interpreten els també manresans Jordi Gener i Guillem Cirera, la sallentina Núria Hontecillas i la sabadellenca Anna Torres, amb el manresà Roger Giménez al piano i Jordi Vallet, que dur a terme el disseny de llums. El muntatge és un musical de dos actes, amb música i lletra de Jeff Bowen i amb llibret de Hunter Bell, i en la versió que es veurà al Kursaal la també manresana Sílvia Sanfeliu en signa l'adaptació.

Una parella de creadors, interpretada per Jordi Gener (compositor) i Guillem Cirera (autor), acompanyats de dues amigues, Núria Hontecillas i Anna Torres, una cover de musicals i una oficinista que adora el gènere, volen demostrar que «amb quatre cadires [com les que veuen a la imatge] i un piano poden arribar a Broadway»... o a la translació catalana de l'obra. És a dir, com explicava en la presentació Sanfeliu, «a la primera divisió del teatre musical». Navegant entre la ficció i la realitat (els quatre actors mantenen els seus noms a escena i són amics, com els personatges), i amb una adaptació que canvia els referents americans pels del musical català, [TÍTOL DE L'OBRA] parla del procés de creació «des de dins» en to de «comèdia esbojarrada», subratlla Ruiz, que afegeix –pel que sembla fins a l'últim minut– tot el que es cou al voltant. És a dir, la realitat que viuen els personatges. O és la que viuen els actors? Política? Política. Notícies del diari? Notícies del diari. I amb una producció que, avisa Ruiz, inclou «col·laboracions externes de 'famosos' del musical». O això diuen.

«Estic escrivint un musical sobre dos paios escrivint un musical sobre dos paios escrivint un musical». Aquest seria el resum de l'obra, en paraules de Gener, d'un muntatge que, més enllà del teatre dins del teatre, té diferents lectures: «L'èxit, les lluites creatives, la por al fracàs, els somnis, l'amor...». I els friquis dels musicals, apunta Sanfeliu, «encara en trobaran més». Amb 17 cançons (que de vegades s'estronquen si la creació dalt l'escenari així ho requereix), [TÍTOL DE L'OBRA] ha suposat, explica Cirera, un treball vocal «complex». Van començar a treballar en el muntatge el Nadal del 2017: «Hi ha hagut molta feina en l'adaptació a l'actualitat i molta creació col·lectiva», diuen, que va tenir la darrera Setmana Santa el punt culminant.

La realitat de [TITLE OFF SHOW] diu que va ser escollit per la producció del Festival de Teatre Musical de Nova York i es va estrenar el setembre del 2004. Més endavant, el 2006, va passar a Broadway, on va guanyar el premi Obie pel seu treball de producció fora de Broadway i la nominació per a Hunter Bell a un premi Tony al millor llibret musical. I què passarà amb [TÍTOL DE L'OBRA]? De moment s'estrena a Manresa... I per cert, com es diu la companyia? A partir d'avui (i fins a nova ordre) [NOM DE LA COMPANYIA].