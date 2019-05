8 plans per fer en un cap de setmana passat per aigua

Es preveu que aquest cap de setmana estigui acompanyat de la pluja. En moltes ocasions aquest fet fa que ens quedem a casa i posem en pràctica el sedentarisme. Però el món no s'acaba amb quatre gotes i, per això, et proposem vuit plans per fer a la Catalunya Central que no es veuran afectats per la pluja.

'Tots a taula! És l'hora de jugar!'

La biblioteca del Casino rebrà als més petits de la casa amb els jocs de taula per bandera. L'hora de jugar arriba aquest dissabte d'11 h a 12.20 per a tota la família.

L'estrena d''Aladdin'

Si ets dels que els agrada el cine, pots visitar el cinema més proper per gaudir de l'estrena de la setmana, 'Aladdin'. Descobreix el geni interpretat per Will Smith i viu la renovada història de Disney sense que et toqui ni una gota de pluja.

'Calma!' a Igualada

El clown de Vilanova i la Geltrú Guillem Albà presenta de divendres a diumenge al teatre de l'Aurora el seu 6è espectacle, coincidint amb els 12 anys del naixement de la seva companyia. 'Calma!' recull el color més poètic de 'Pluja i trau' i la bogeria més desenfrenada de 'Marabunta'.

'Voltaire i Rousseau. La disputa'

Josep Maria Flotats ha adaptat i dirigit un text de Jean-François Prévand que posa en escena aquest dissabte (21 h) al Kurssal un combat d'alta volada entre dos grans filòsofs. Els encarregats d'interpretar Voltaire i Rousseau són el mateix Flotats i Pere Ponce.

Final de la Copa del Rei entre Barça i València

Aquest dissabte a les 21 h es viurà l'últim partit de la temporada del club blaugrana i serà la final de la Copa del Rei contra el València a l'estadi Benito Villamarín. La pluja no afectarà a qui vulgui veure el partit ja que només es necessita un lloc cobert i una televisió per seguir-lo. La final es podrà veure a La1 i a Gol en obert i també el podràs seguir en directe a regió7.cat.



'The dust', tribut a Queen

La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada rebrà dissabte a les 23 h a 'The Dust', una banda tribut a Queen que farà les delícies dels fans del mític grup musical liderat per Freddie Mercury.

Banda Simfònica de Badalona a Montserrat

També dissabte, la basílica de Montserrat serà l'escenari del concert que oferirà la Banda Simfònica de Badalona dirigida per Manel Barea. Els beneficis d'aquesta actuació solidària seran per l'Escolania de Montserrat i il'Obra Social de Sant Joan de Déu.

Final de conferència entre Toronto Raptors i Milwaukee Bucks

La NBA cada cop està més a prop de finalitzar. Els Golden State Warriors esperen a un contrincant que surtirà de l'eliminatòria entre els Toronto Raptors de Marc Gasol i els Milwaukee Bucks d'Antetokounmpo. Si ets fan de la NBA i no tens por a la son, el sisè partit per decidir el segon finalista es podrà veure a les 2.30 h de la matinada de dissabte a diumenge per Movistar+.