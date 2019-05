Regió7 i Tomàs Cusiné regalen un lot de dues ampolles Vilosell als guanyadors del concurs del Club Regió7. Per participar-hi només cal endivinar la resposta: Tul i no és tela, pa però no es menja, què és?.

Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres oficines abans del dimecres 29 de maig i entraràs en el concurs. Els guanyadors es publicaran el dissabte 1 de juny.