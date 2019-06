«X-Men | Fénix Oscura»: el Thanos dels mutants

La saga dels X-Men ha entrat en un bucle de despropòsits preocupant. Va semblar que, després de la mediocre La decisión final , la Fox posava seny contractant el gran Matthew Vaughn per dirigir Primera generación . Però no se'ls va acudir altra cosa que tornar a posar la seva continuació en mans de Bryan Singer, l'home que ho va començar tot i també el que més ha contribuït decisivament a carregar-s'ho.

Per això, quan es va anunciar Fénix Oscura , es va albirar una escletxa d'esperança, perquè el projecte suposava el debut en la direcció de Simon Kinberg, guionista preferencial de la saga, i a més s'hi havia d'explicar la conversió de Jean Grey en Fénix Oscura, que ja s'havia tractat a la tercera part però de forma molt esquemàtica.

Hi havia més novetats engrescadores, com el fitxatge de la gran Jessica Chastain i l'entrada de Hans Zimmer a la banda sonora. Però aleshores van començar els problemes. Les primeres projeccions de la pel·lícula van ser desastroses, sobretot perquè semblava haver-hi molts problemes de ritme i una manifesta incapacitat per remuntar les arrítmies narratives d' Apocalipsis, i la Fox va acabar decidint congelar la data d'estrena per rodar escenes addicionals. Durant aquest període, Disney va adquirir la Fox, coincidint en el diagnòstic del primer muntatge, i va arribar a plantejar-se no estrenar-la mai. Però veient el dineral invertit, va decidir remuntar-la i donar-li una oportunitat.

Dark Phoenix , doncs, s'estrena avui amb l'objectiu de salvar la inversió, però no cal dir que la vertadera bona notícia és que Marvel recupera els drets dels personatges i vol fer un reboot amb cara i ulls. El film té el seu principal actiu en un esplèndid repartiment que inclou, junt amb Chastain, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Nicholas Hoult, Evan Peters i Kodi Smit-McPhee.