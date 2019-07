El Gospel torna a sonar durant tres dies a Rajadell

Amb la figura referencial del nord-americà Isaac Cates i amb l'objectiu de visibilitzar el gospel europeu amb dos cors de gran format de Letònia i Suïssa, el Campus Gospel de Rajadell obre aquest divendres les portes per celebrar la quinzena edició, que s'allargarà fins diumenge. Com explica Escalé, uns 110 participants formaran part d'un campus que ja està pensant en «reiventar-se» per a la propera edició: «Aquest mateix cap de setmana coincideixen tres propostes de gospel gratuïtes al país: és el moment de fer un canvi de sentit». Però, per a aquesta edició, tot està a punt. Una seixantena de cantaires s'allotjaran amb famílies del poble i aquest divendres ja començaran els tallers que impartiran el mateix Cates; Sabine Jacquet, directora del SOVA Gospel Choir; Kristine Paulina, director del Riga Gospel Choir; Ramon Escalé, director de l'Esclat Gospel Singers, del Barcelona Gospel Messengers i del Goizargi Gospel Choir, i Laia Badrenas, directora de l'Esclat Junior i del Mini Campus. A banda dels dos gran cors europeus, Rajadell escoltarà, per primer cop en una proposta conjunta, els Messengers i els Esclat (grans i petits), a més del Gran Cor del Campus, dirigit per Cates.

Des de divendres i fins diumenge, tallers i activitats per als inscrits. Concerts oberts al públic: divendres, Sova Gospel Choir (22 h); demà, Riga Gospel Choir (22 h) i diumenge, Messengers & Esclat Gospel Singers & Esclat Junior i Gran Cor del Campus. Preu: 1 concert 15 euros; els 3, 35 euros.