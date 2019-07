AGENDA | Interpretar Chopin a dins del llac

S'imaginen veure la posta de sol al parc de l'Agulla escoltant Chopin interpretat per un grup suspès en un catamarà al mig del llac? Qui ho fa possible és la companyia francesa La Volière aux Pianos, nascuda fa cinc anys als Alps, que arribarà aquest cap de setmana per primera vegada a Manresa. El parc de l'Agulla serà testimoni d'un espectacle de música i dansa que busca jugar no només amb el so, sinó sobretot amb l'espai. Què els fa especials? Que les seves actuacions amb el piano flotant tenen lloc sobre les aigües dels pantans, llacs, rius i ports i sempre ho fan al capvespre, quan el sol comença a caure i banya amb diferents tonalitats les aigües on toquen i dansen.

Els quatre membres de la companyia, a l'embarcació amb els seus instruments, toquen i ballen mentre el públic pot gaudir, com aconsella la companyia, d'un pícnic musicat. Cada actuació manté una relació molt sensible amb l'ecosistema que l'envolta perquè en depèn totalment. Cada sessió té la seva llum, la seva tonalitat i la seva màgia; asseguren que no n'hi ha dues d'iguals. L'any passat, la compa-nyia va actuar a la Baells i a Sant Ponç.

Des que La Volière aux Pianos es va formar només continua al grup la ballarina espanyola Mónica Cosiño. Actualment integren la compantia Delphine Coutant (pianista, cantant i violinista), Daniel Trouet (violoncel·lista) i Violette Prévost (pianista), que els acompanya en la gira. El programa que es podrà escoltar a Manresa està compost per la música de Chopin, Ravel i Squiban, que tocarà Prévost, així com les peces originals de Coutant i Trouet. Tot, acompanyat per la dansa de Cosiño. «Busquem lligar la dansa i la música per crear una experiència poètica», explica la ballarina. La clau de tot plegat és el paisatge, diu, que determina en gran mesura com serà l'espectacle.

El projecte, que sobreviu autogestionant-se, té com a element central la figura del piano, que dona nom a l'espectacle: «El piano és l'element central de la nostra gira, l'objecte més visible i sobre el qual oscil·la la resta», assegura Cosiño.

L'arribada de l'espectacle Le piano du lac a Manresa té un punt de casualitat. La impossibilitat d'actuar a Lleida, tal com tenien previst –per problemes amb els permisos– va portar la companyia francesa al parc de l'Agulla després que el Parc de la Sèquia es posés en contacte amb ells quan pràcticament havien tancat la gira: «Ens vam sentir afalagats per l'interès de la ciutat i vam decidir actuar a Manresa», explica Cosiño.

Ahir van iniciar a Besalú la seva gira per Espanya, que s'allargarà fins a final d'agost i que acabaran al País Basc. Enguany, actuaran en 4 localitats catalanes (Besalú, Manresa, Vilanova de Sau i a l'embassament de Terradets), dues més que l'any passat. «Hem tingut molt bona rebuda a Catalunya sempre que hi hem actuat. Aquest any esperem continuar amb la mateixa dinàmica», apunta la ballarina. La maduració del projecte es veu reflectida en el nombre total d'actuacions a l'Estat: de 33 el 2018 a 55 aquest any, un creixement exponencial. «Hem optat per fer dues sessions en cada lloc en comptes d'una, que és el que vam fer l'any passat».

El projecte va sortir de França per primera vegada al 2018, i l'experiència va ser tot un èxit. Acumulen més de 170 representacions i uns 50.000 espectadors . «Estem molt contents amb el camí que hem recorregut, som optimistes de cara al futur», remarca Cosiño. Després de començar a actuar fa cinc anys, aquesta serà la seva segona gira per l'Estat. Visitaran Catalunya, Madrid, Navarra, Castella i Lleó, Aragó i el País Basc.

Depenent de les característiques de l'espai on toquen la posada en escena varia. Hi ha molts factors que intervenen en l'actuació: la llum, l'aigua, les condicions meteorològiques... No és el mateix actuar el juliol que a final d'agost. Però, diu Cosiño, «hi ha una proposta prèvia que es manté al llarg de la gira com, per exemple, el repertori. Tot i això, diu la ballarina, «depenent del lloc on toquem, adaptem la posada en escena», remata. Després de l'actuació, la companyia convida els músics presents com a públic a pujar al piano flotant.