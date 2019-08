La Melanzana Ensemble fa un cant a la unitat al nou concert «Les Veus d'Ibèria»

La Melanzana Ensemble estrena avui el nou espectacle Les Veus d'Ibèria, una obra multidisciplinària que tindrà la música barroca com a epicentre. Les úniques funcions previstes es duran a terme -18.30 i 21.30 h- a l'església vella de Gironella. Serà amb aquest muntatge que el conjunt, format per músics bagencs i berguedans, complirà el seu desig de dur a terme «un recorregut per la música de la península dels segles XVI i XVII, amb la intenció de crear cohesió entre diferents llengües», explica la violinista Mònica Roca.

Amb el nou format, el grup pretén trencar amb el que s'havia establert fins ara. Per a ells, la clau serà «mostrar-nos més propers» per «sorprendre el públic. És important que ens deixem veure, per aquest motiu hem decidit centrar-nos en gran manera a apropar-nos al públic. I ho farem mitjançant la interacció», comenta Roca. «Hem acostumat el públic a veure'ns distants en el format tradicional i hem buscat una nova fórmula innovadora per despertar el seu interès. Ara ens mourem entre els espectadors i tocarem des de diferents punts de la sala», afegeix la violinista de Melanzana Ensemble.

A més, per al grup de joves bagencs i berguedans «és important sortir del format concert». Ara, la formació ha elaborat una obra musical en què incorporen per primera vegada instruments de percussió i altres elements com la poesia. A més, estan treballant per «sorprendre el públic amb continguts innovadors» per fer-los entrar més en l'essència de l'obra.

Les Veus d'Ibèria barrejarà l'estil musical barroc amb estils de la península ibèrica. La tria de temàtiques té una clara «justificació» per a Roca. «Hem decidit unir llenguatges que conviuen en un mateix espai. D'aquesta forma, pretenem crear germanor entre el públic davant d'un moment polític i econòmic complicat», comenta l'intèrpret.

D'altra banda, La Melanzana recupera el barroc que l'ha acompanyat durant tota la seva trajectòria. «És un estil que ens afavoreix a tots nosaltres, per tant, s'adscriu al tipus de formació que som. A més, ens sentim molt còmodes amb l'estil i treballem particularitats que ens han aportat molta maduresa musical, ja que són aspectes que no sempre hem tractat gaire als nostres respectius conservatoris», comenta la violinista.

El projecte també és una oportunitat per als joves de la Catalu-nya Central: «hem creat aquesta obra íntegrament amb la intenció de fer-nos una carta de presentació pròpia. D'aquesta manera, disposem d'un projecte per poder enviar a festivals i aconseguir que ens programin en les seves cartelleres», comenta Roca.

D'altra banda, per al grup, Les Veus d'Ibèria és un projecte que culminarà el seu creixement musical. «Els concerts i els projectes que tenim han crescut amb nosaltres. Vam iniciar tot això a primer de carrera amb la intenció d'ajuntar-nos tots i divertir-nos tocant. Ara, tot és diferent, hem adquirit formació professional i el projecte ha crescut a la vegada que ho hem fet nosaltres», explica Roca.

Tanmateix, lamenta la «poca oferta cultural» que hi ha al Berguedà. «No tothom aposta per grups nous, i és una pena. Aquí hi ha espais excel·lents però costa molt aconseguir que la gent hi vagi si no ha vist abans el grup en directe», comenta la violinista. «Sovint, quan visitem llocs nous que no són gaire cèntrics tenim por, perquè no sabem si la gent que no ens coneix vindrà. Els espais que sempre s'omplen més pertanyen a Gironella i a Berga», puntualitza.

Un altre canvi que han experimentat és l'augment del públic que els va a escoltar. El grup musical va tenir uns inicis «incerts» en què, segons la sala on actuaven, tenien por que no hi hagués prou assistència de públic. És per aquest motiu que el conjunt fa tots els esdeveniments amb el format de taquilla inversa, «no volem que el preu sigui el que els impedeixi venir a veure'ns», explica Roca. Tot el contrari: el grup ha constatat que s'ha produït un progressiu increment del número d'espectadors que acudeix als concerts, relata la violinista.