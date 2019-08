Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

L'Ametlla de Merola



30a Trobada de gegants. Dissabte, a les 17 h, al parc, activitats per a la mainada. A les 18 h, plantada de les vuit colles participants. A les 19 h, cercavila. Després del sopar de les colles, festa amb DJ Eve.



Artés



Festa major. Divendres, a les 20 h, al passeig Diagonal, pregó infantil del Consell d'Infants. En cas de mal temps, al pavelló. A les 21 h, al passeig Diagonal, pregó a càrrec de tres vilatans. En cas de mal temps, al pavelló. Seguidament, tastets gastronòmics, amb la col·laboració de restaurants, cellers i pastisseries d'Artés. A les 00 h, al passeig Diagonal, concert a càrrec del grup igualadí JoKB, que presenta del disc Ohana. A les 01.30 h, concert del grup Roba Estesa, que presenta el disc Desglaç. Seguidament, al passeig Diagonal, PD Ratlles Fest. En cas de mal temps, al pavelló. Dissabte, a les 10 h, a la zona de l'escola bressol municipal, obertura de la zona de colles. Inscripcions a participa.artes.cat. A les 10 h, a la carretera de Sallent (davant de Plans Fotògrafs), pintada Rainbow de passos de zebra, amb la col·laboració de Les Teixidores. A les 11 h, al passeig Diagonal, 6è concurs de paelles. Hi haurà premis per a les tres millors paelles i per la taula més ben ornamentada. Bases a participa.artes.cat. En cas de mal temps, s'anul·la. A les 12 h, al complex cultural Cal Sitges, obertura de l'espai Happy Food Trucks, amb música en directe. A les 17 h, al complex cultural Cal Sitges, fira del disc i col·leccionisme. A les 17 h, al camp de futbol, partit de festa major. A les 17.30 h, a la plaça Faura, tarda castellera amb els Picapolls de la Gavarresa, Salats de Súria i VAilets de l'Empordà. En cas de mal temps, al pavelló. A les 19 h, al parc de Can Cruselles, sardanes amb la cobla Mediterrània, amb la col·laboració d'Amics de la Sardana d'Artés. En cas de mal temps, a la sala Dos de Gener. A les 19 h, al camp de futbol, partit de festa major. A les 19 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, classe de xumba a càrrec de Judith Prat. A els 19.30 h, al passeig Diagonal, espectacle de circ Etxea, a càrrec d'Aimar & Cía. En cas de mal temps, a l'auditori. A les 20.30 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, concert de proximitat: Blúversions. En cas de mal temps, a l'auditori. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball amb Sol de Nit, amb la col·laboració de l'Esplai Artesenc de l'Amistat. A les 23 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, concert de Mortimers. Diumenge, a les 10 h, al parc de Can Cruselles, sortida amb BTT, amb la col·laboració d'Amics de la Cursa. A les 10 h, al passeig Diagonal, 3x3 de bàsquet al carrer. Hi haurà tres categories. Informació: www.cbartes.net. A les 11 h, al complex cultural Cal Sitges, 25a Trobada Gegantera d'Arté. A les 11.30 h, inici de la cercavila. A les 12 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, especial Hora del Conte. A les 13 h, al parc de Can Cruselles, ballada de gegants de la 25 trobada d'Artés. A les 17 h, al complec cultural Cal Sitges, fira del disc i col·leccionisme. De 17 a 20 h, al passeig Diagonal, cursa de cavalls. A les 17 h, al camp de futbol, partit de festa major pel 3r i 4 lloc. A les 18 h, al passeig Diagonal, festa de l'aigua i l'escima. A les 18.30 h, al passeig Diagonal, davant del parc de Can Cruselles, pintada Rainbow de passos de zebra, amb la col·laboració de Les Teixidores. A les 19 h, al camp de futbol, final del partit de festa major. A les 19 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, demostració de cuina. A les 20 h, al passeig Diagonal, al costat de La Xicra, Rallycross amb Cotxes RC, amenitzat per Dj Richi i pilots professionals. A les 21 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, concert de proximitat: Skyland. En cas de mal temps, a l'auditori. A les 22 h, al parc de Can Cruselles, ball amb Raúl. En cas de mal temps, al pavelló. A les 22.30 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, actuació de la Banda Happy Food Trucks. Dilluns, a les 12 h, a la zona entre la benzinera i La Llosa, gimcana marrana i remullada, amb la col·laboració de l'Esplai El Cep. A les 16 h, a l'auditori de Cal Sitges, torneig de tennis taula. A les 18 h, al passeig Diagonal, espectacle infantil de confeti Un xic de rock and roll & pop. En cas de mal temps, al pavelló. A les 19 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, taller de percussió a càrrec de Fun Dan Mondays. A les 20 h, al parc de Can Cruselles, sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, amb la col·laboració d'Amics de la Sardana d'Artés. En cas de mal temps, al pavelló. A les 21 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, Festa Remember, amb música dels anys 80 i 90. A les 22 h, al parc de Can Cruselles, ball amb Cotton Club. En cas de mal temps, al pavelló. A les 00.30 h, al complex cultural Cal Sitges-espai Happy Food Trucks, concert amb el grup de versions La Banda del Coche Rojo. Seguidament, sessió DJ. En cas de mal temps, al pavelló. Dimarts, a les 11 h, al parc de Can Cruselles, geocaching de festa major. A partir de 10 anys. Amb la col·laboració de Dinamic Guies. A les 11 h, al passeig Diagonal, l'esport surt al carrer. A les 16 h, a les pistes de tennis, 5è torneig de tie-break. Inscripcions: clubtennisartes@gmail.com. A les 18 h, a la sala Dos de Gener, representació del musical School of Rock, amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música d'Artés i el Grup NEI TEatre. Entrades: 5 euros. A la venda a www.artes.cat. A les 21 h, al parc de Can Cruselles, havaneres amb Port Bo i rom cremat. En cas de mal temps, a la sala Dos de Gener. A la mitja part, entrega de premis del concurs d'aparadors i de colles. A les 23.30 h, fi de festa i traca de comiat.

Festa Major Alternativa. Divendres, a les 18 h, al Bosquet de l'Aplec, Artés Underground. Dissabte, a les 23 h, al Bosquet de l'Aplec, concert amb Deceleratrix, El Cigarrito de después, Insershow i Belén Matalí. Diumenge, a les 18 h, Les més fortes de la Gavarresa, gimcana per equips de 5. A les 20 h, concert amb Alicia Ramos, cantautora canària. Dilluns, a les 21 h, al Bosquet de l'Aplec, sopar de gala. A les 23 h, tractorada.



Avià



Festa major. Divendres, a les 18.30 h, a la plaça de l'Ateneu, cercavila gegantera amb Correnotes Band i grup de Bastoners d'Avià. A les 20.30 h, a la plaça de l'Ateneu, sopar popular a càrrec del càtering Arròs a Taula. Preu: 9 euros. Cal reserva prèvia. Places limitades. A les 22 h, a la plaça de l'Ateneu, havaneres a càrrec de Les Anxovetes i Sac i Ganxo. A la mitja part, presentació dels candidats a hereu i pubilla. A les 23 h, pels carrers del poble, cercabirres amb Correnotes Band sortint de la plaça de l'Ateneu. Organització: Grup de Joves d'Avià. A les 00 h, a la plaça del Padró, concert jove amb Sixtus (versions) i DJ Weah. Gratuït. Dissabte, a les 11 h, a la plaça Abat Oliba, espectacle de titelles El Pinotxo i els amics titelles i Quin embolic!. Organització: Grup de Titellaires d'Avià. A les 17 h, a l'aparcament del Local Avianès, 3r Torneig de jocs ximples. A les 19.30 h, a la plaça de l'Ateneu, zumba. A les 21.30 h, pels carrers del poble, correfoc a càrrec de la Colla de Diables Els Esclata Aglans d'Avià. A les 22 h, a la plaça de l'Ateneu, ball amb Pep i Maria José. A les 23.30 h, a la pista poliesportiva, concert jove amb Balkan Paradise Ochestra, Ebri Knight i PD Yu. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 11 h, a l'església parroquial, missa major en honor a Sant Lleïr, amb la col·laboració de la coral Santa Maria d'Avià. En acabar, a la plaça del Padró, sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. A les 18.30 h, a la plaça de l'Ateneu, concert amb Junior's Orquestra. Seguidament, ball amb Junior's Oquestra. Dilluns, a les 10 h, a l'escola d'Avià, matinal infantil, xocolatada, concurs de dibuix i final de festa amb canó d'escuma. Amb la col·laboració del Grup d'Esplai d'Avià. A les 12 h, a l'església parroquial, missa pels difunts del poble. A les 18 h, a la plaça de l'Ateneu, animació infantil amb Dani Magyk i lliurament de premis del concurs de dibuix. A les 21.30 h, a l'Ateneu, concert de gospel amb The River Troupe Gòspel Sallent.



Cardona



Setmana de la Joventut: Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de bous, 3x3 de bàsquet. Organització: Club Bàsquet Cardona. Diumenge, a les 22 h, a la plaça de bous, cinema a la fresca. Organització: Cinema Amateur Cardona. Dilluns, a les 17.30 h, a la plaça de bous, castells de sorra. A les 22 h, gimcana esportiva per a majors de 14 anys. Donatiu: 1 euro.

Balsareny



Setmana de la Joventut. Divendres, a les 21 h, a la plaça de la Mel, sopar popular. Preu: 8 euros; i 5 euros menú infantil. A les 23 h, al Sindicat, monòlegs amb Carlos del Pozo i Alex Martinez. Entrada gratuïta. A continuació, sessió de DJ amb Mark G i Otero. Dissabte, a les 16 h, davant del pavelló, Garrinkana Infantil. Inscripcions a l'ajuntament. A partir de 6 anys i amb equips d'entre 4 i 6 persones. A les 17.30 h, Garrinkana. Inscripcions a l'ajuntament. A partir de 12 anys i amb equips d'entre 4 i 6 persones. A les 00 h, a la plaça de l'Ajuntament, rebentada del porc i correabeuradors. Seguidament, davant del pavelló (en cas de pluja, al Sindicat), concert d'Arradio Rossita. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 19 h, a la plaça Ricard Vinyes, Jussikinto.



Calders



Festa major. Dissabte, a les 11 h, a la plaça Major, gimcana rural. Inscripcions: 2 euros per participant. Per a grups de 4 a 6 persones. A les 17 h, 1r Concurs de pintura ràpida infantil i Calders Juga 2019 a càrrec de Caldaus (ludoteca oberta, torneig d'Star Realms, torneig de Pocket Ops, sortejos...). A partir de les 20 h, concurs de truites. A les 20.30 h, sopar de carmanyola, amb postres, vi i aigua a càrrec de la comissió de festes. A les 21.30 h, mapping, espectacle de llum i so. Diumenge, a les 8 h, sortida de la plaça Major de la caminada popular. Inscripcions a partir de les 7.30 h. Preu: 8 euros; i 4 euros per als menors de 7 anys. 14-15 km. A les 18 h, al centre cívic, teatre amb La paradoxa d'Epimènides, a càrrec del grup Deixalles'81 de Sant Feliu de Codines. Entrades: 8 euros, i gratuït per als menors de 8 anys. A les 20 h, al bar Mirador, quinto.



Castellfollit del Boix



Festa major. Divendres, a les 19 h, prova d'orientació. A les 23 h, música a l'aire lliure. Dissabte, a les 17 h, 6a baixada d'andròmines. A les 21.30 h, mongetada popular, 7è concurs de fotografia, ball amb el grup Shackáta i DJ Archs. Diumenge, a les 19.30 h, risoteràpia.



Collsuspina



25a Trobada de puntaires. Diumenge, a les 10 h, al carrer Major. Amb rifa de pernils i panera de productes de la terra. Inscripcions a l'ajuntament.



L'Estany



Activitats d'estiu. Divendres, a les 18.30 h, al Cine, taller de banderoles per guarnir el Cine. Organització: Sala de Lectura. A les 21.30 h, a la pista nova, partit de futbol sala per a totes les edats. Dissabte, a les 10 h, al Cine, campionat de tennis taula. Organització: Club Tennis Taula Moianès. A les 11 h, a la plaça del Rellotge, trobada de teixidores. Organització: Associació de la Gent Gran de l'Estany. A les 17 h, a la plaça del Monestir, tarda de gresca: jocs de cucanya i altres. Organització: ACR.

Festa de la Gent Gran. Diumenge, a les 11 h, missa de la gent gran. En acabar, cercavila amb els gegants d'Oló. A les 13.30 h, al passeig del Prat, dinar. A les 17 h, a la plaça del Monestir, Va de sardanes!, exhibició sardanística a càrrec del grup sardanista Llaç d'Amistat de Moià i ballada i audició de sardanes amb la cobla Nova del Vallès.



Gaià



Festa major. Dissabte, a les 19.30 h, havaneres a càrrec de A sac i ganxo. A la mitja part, rom cremat. A les 19.30 h, concurs de pastissos. A les 21.30 h, ball a càrrec de l'acordionista Margarita Torner. A la mitja part, sortejos. Diumenge, de 9 a 14 h, 10a Fira Gaià d'antiguitats, artesania i col·leccionisme. De 10 a 14 h, 4t concurs de dibuix infantil i jocs de taula per a tothom a càrrec de Juga Joc. A les 11.30 h, missa solemne cantada per la coral Sant Esteve de Balsareny. A les 17 h, espectacle Sonso Clown a càrrec de Tub d'assaig. A les 19 h, ball amb Jordi Bruch. A la mitja part, sorteig d'un cove palliser i entrega de premis dels concursos de dibuix i de pastissos. Dissabte, a la tarda, i diumenge, tot el dia, exposició de bolets i menges casolanes.



Manresa



Festa major. Divendres, de 18 a 00.30 h, als jardins del Casino, Food & Fun: gastronomia, concerts, màgia... A les 18.15 h, al parc de l'Agulla, taller infantil de manualitats i berenar. Preu: 4,5 euros. Places limitades. A les 18.30 h, al camp de futbol Mion-Puigberenguer, inauguració de la gespa artificial. A les 19 h, torneig de futbol Interbarris Manresa 2019. Partits de 30 minuts. A les 19 h, al pavelló del Pujolet, partit del Torneig Internacional Juvenil. A les 19 h, a Crist Rei, espectacle musical Donem-li una volta al cos, a càrrec de Xiula. A les 19.30 h, a la cripta de la basílica de la Seu, tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès. A les 20 h, a la plaça Sant Domènec, Festa Major Electrònica Infantil a càrrec de Manrusionica Buffetlibre. A les 20 h, a l'Espai d'Art del Cercle Artístic (Barreres, 1), inauguració de l'exposició Making of. Una intervenció artística, d'Anna Cayuela. A les 20.45 h, al pavelló del Pujolet, 41è Trofeu Les Codines de futbol sala. A les 21 h, a la plaça Sant Domènec, Festa Major Electrònica a càrrec de Manrusionica: de 21 a 00 h, Alcaina; i de 00 a 03 h, Maadrassoo. A les 21 h, a la Ben Plantada, inici del recorregut del Gegantnit! a càrrec dels Gegants del Poble Nou, Gatzara Fot-li Foc i Gegants de Manresa. A les 22 h, a Crist Rei, ball de gralles i continuació a la cercavila Gegantnit. A les 22 h, al bar Plaça (tercer tram del passeig Pere III), sopar-ball de festa major amb Joan Vilandeny. A les 22 h, al Quiosc del Mig-Xaloc (primer tram del passeig Pere III), ball amb Jordi Soler. A les 22 h, a la plaça Major, espectacle Tradidansa 2019, a càrrec de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages i el Ballet Joventut de Perpinyà. A les 22.30 h, al Sielu, 20è Festival de Blues, amb concert de Johnny Big Stone & The Blues Workers. Entrada gratuïta. A les 22.30 h, a la plaça Europa, ballada de swing amb el grup miratJazz. A les 21.30 h, al parc de Puigterrà, observació de Saturn i Júpiter amb telescòpics. A les 23 h, a Crist Rei, actuació de Bluebell Duet, banda guanyadora del Llumplugged 2019. A les 00 h, a la Plana de l'Om, concert de The Papas&The Popos.

Dissabte, a partir de les 9 h, a l'Ateneu Les Bases, 3x3 de Festa Major. A les 10 h, a l'Infosèquia del parc de l'Agulla, visita guiada i esmorzar. Preu: 6 euros (consultar descoptes). Inscripcions a cvisitants@parcdelasequia.cat. A les 10 h, al parc de Can Font, festa de l'aigua i les bombolles. De 10 a 14 h i de 17 a 20 h, al Centre d'Interpretació Medieval del carrer del Blaç, celebració del vuitè aniversari de l'equipament amb visita a 3 euros per persona. No cal reserva. A les 10 h, al pavelló del Pujolet, Torneig Internacional Juvenil. A les 11 h, sortida des de l'oficina de turisme de la visita guiada Manresa, Cor de Catalunya. Preu: 8 euros i 7,20 euros tarifa reduïda. Reserves: 93 878 40 90 o www.manresaturisme.cat. A les 12.30 h, al saló de sessions de l'ajuntament, pregó institucional a càrrec del cuinert Jordi Cruz. A les 17 h, a l'estadi municipal del Congost, Manbike 3 h, de resistència en BTT. A les 17 h, al saló de sessions de l'ajuntament, recepció als grups participants a la 34a Oreneta d'Or Ciutat de Manresa. A les 17.30 h, al vestíbul de la planta baixa de l'ajuntament, lliurament dels rams a la geganta, la pubilla i la gegantona. A les 17.30 h, al camp municipal de futbol Mion-Puigberenguer, Torneig de Futbol Interbarris Manresa 2019. A les 17.30 h, a la plaça Major, Tronada Manresana i, a continuació, cercavila popular. De 18 a 00.30 h, als jardins del Casino, Food & Fun: gastronomia, concerts, màgia... A les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, espectacle Alguns neixen estrellats, amb Joan Pera i David Olivares. Entrades: 20 euros; i 18 euros amb descomptes. De 18 a 01.30 h, Muralla Market & Food, amb gastronimia i altres articles. A les 18.15 h, al parc de l'Agulla, taller infantil de manualitats i berenar. Preu: 4,5 euros. Places limitades. A les 18.30 h, a la plaça Major, arribada de la cercavila i balls populars. A les 19 h, a la plaça Porxada, concert a càrrec de l'orquestra La Principal de la Bisbal. A les 19 h, a Crisc Rei, espectacle de circ Back 2 Classics, a càrrec de Planeta Trampolí. A les 19.30 h, a la cripta de la basílica de la Seu, tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès. A les 20 h, a la plaça del Carme, ball de danses d'arreu del món a càrrec de Ball'Al Kor. A les 20 h, al Museu Comarcal de Manresa, Descobertes. Coneix el fons ocult del museu, acte sobre l'estendard de la Societat Coral Castalia, a càrrec del musicòleg Oriol Pérez. Cloenda amb la coral manresana Lupulus Emsembla. A les 21.30 h, a la plaça Major, mostra del correfoc. A les 22 h, al bar Plaça (tercer tram del passeig Pere II), ball amb Jordi Bruch. A les 22 h, al Quiosc del Mig (primer tram del passeig Pere III), ball amb Jordi Soler. A les 22.30 h, al Sielu, 20è Festival de Blues, amb concert de Big Mama Montse & Sister Marion. A les 23 h, a la plaça Porxada, ball amb l'orquestra La Principal de la Bisbal. A les 23 h, a la plaça Sant Domènec, concert amb Itaca Band i, a continuació, Banda Neón. A les 23 h, a la plaça Major, ballada de la 34a Oreneta d'Or Ciutat de Manresa, amb l'Agrupación Folklórica Limonar del Llano de Brujas (Múrcia), Aires de la Rioja de Logroño (La Rioja) i Casal Cultural de Dansaires Manresans. A les 00 h, a la Plana de l'Om, Mon Dj.

Diumenge, a les 8 h, al Barri Antic, toc de matinades. A les 9.30 h, al Club Tir Precisió Manresa, tirada especial F-Class Festa Major. A les 10 h, a l'estadi municipal del Congost, Copa Catalunya Infantil BTT Manbike. De 10 a 14 h, al Centre d'Interpretació Medieval del carrer del Blaç, celebració del vuitè aniversari de l'equipament amb visita a 3 euros per persona. No cal reserva. De 10.15 a 11 h, a l'Ateneu les Bases, classe d'Aqua Dance. Activitat gratuïta i oberta a tothom. A les 10.30 h, de la plaça Major a la Seu, seguici de la festa major. A les 10.45 h, davant la basílica de la Seu, plantada de la imatgeria. A les 11 h, a la Torre Lluvià, visita guiada Torre Lluvià, una joia recuperada del modernisme. A les 11 h, a la basílica de la Seu, missa solemne. D'11.45 a 12.15 h, a la plaça Major, assaig popular i participatiu del ball de La Bolangera i el ball del Rossinyol. A les 12 h, a la Plana de l'Om, diada castellera amb els Castellers de Terrassa, Bordegassos de Vilanova ila Geltrú i Colla Castellera Tirallongues de Manresa. A les 12 h, a l'auditori de la Plana de l'Om, Paraules vives al vent que passa, recital de poemes de Miquel Martí i Pol. Entrades: 10 euros. A les 12.30 h, de la Seu de la plaça Major, arribada del seguici de la festa major. A continuació, ballada de la imatgeria de Manresa amb la cobla Ciutat de Manresa. A continuació, ballada popular del ball de La Bolangera i el ball del Rossinyol i ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, espectacle Alguns neixen estrellats, amb Joan Pera i David Olivares. Entrades: 20 euros; i 18 euros amb descomptes. A les 18 h, a la plaça Major, festival de la Casa de Andaluvia Manresa. A les 18 h, a la plaça Europa, danses d'arreu del món amb Berguedana de Folklore Total. A les 18 h, al teatre Conservatori, espectacle Rodamons Rodasons, danses d'arrel a càrrec d'Associació per a la dansa Estudi Folk. De 18 a 00.30 h, als jardins del Casino, Food & Fun: gastronomia, concerts, màgia... De 18 a 21 h, al parc de l'Agulla, Infla't de jugar al parc de l'Agulla, amb joc familiar, ludoteca, rocòdrom inlable, futbol-bombolla, supertobogan inflable, inflable decorat amb motos, a càrrec de Players Sport i gestió. A les 22 h, al parc de l'Agulla, El piromusical del Cor de Catalunya. A les 22 h, al bar Plaça (tercer tram del passeig Pere II), ball amb Josep Sáez. A les 22 h, al Quiosc del Mig (primer tram del passeig Pere III), ball. A les 23.30 h, a la plaça Sant Domènec, concert de Doctor Prats; i, a continuació, de Dalton Bang (versions). Dilluns, de 10 a 14 h, al Museu de la Tècnica, portes obertes. Entrada gratuïta. De 10 a 14 h, al Centre d'Interpretació Medieval del carrer del Blaç, celebració del vuitè aniversari de l'equipament amb visita a 3 euros per persona. No cal reserva. A les 11 h, a la Torre Lluvià, visita guiada Torre Lluvià, una joia recuperada del modernisme. A les 11 h, a la basílica de la Seu, missa conventual. A les 12.30 h, al restaurant Passeig (passeig Pere III), concert-vermut amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal, concert The Beatles Tribute, a càrrec de RubberSoul & Friends. Entades: 15 euros (12 i 10 euros amb descomptes. De 18 a 21 h, a Crist Rei, balls en línia. A les 19 h, a Sant Domènec, Folkids, música tradicional per a públic familiar a càrrec de Pep López i Sopars de Duro. A les 20.15 h, a l'auditori de la Plana de l'Om, projecció de la pel·lícula La revolta dels contes. A partir de 7 anys. Entrades: 3 euros. A les 21.30 h, al bar Plaça (tercer tram del passeig Pere II), ball amb Joan Vilandeny. A les 22 h, al Quiosc del Mig (primer tram del passeig Pere III), ball de cloenda. A les 21.30 h, amb inici i final a la plaça Major, correfoc. A les 00.30 h, a la plaça Major, ball del correfoc amb Hey Pachucos! i final de festa amb DJ Ferry B.

Festa Major Alternativa. Divendres, a les 17.30 h, a la plaça Sant Ignasi Malalt, batalla de colles (bases a fmamanresa.cat). A les 19.30 h, concert d'Alidé Sans (cançó d'autora de la Val d'Aran). A les 22 h, a la plaça Puigmercadal, concerts de Bicket Brothers (swing, dixie i rock del Bages), Karamba (salsa, bogaloo i txa-txa-txa amb arrels veneçolanes, francesses i catalanes), pilar casteller amb els Tirallongues i Jazzwoman (rap de València).

Dissabte, a les 10 h, al parc de la Seu, 6a edició del concurs de paelles (bases a fmamanresa.cat). A les 12 h, vermut popular. A les 15 h, entrega de premis. A les 19.30 h, concert de Mabel Flores (música fusió de Barcelona). A les 22 h, a la plaça de Puigmercadal, concert de The Wax (rock alternatiu de Navarcles), Ezataerre (rap de Galícia), Crim (punk-rock de Tarragona) i Kybba (DJ i productor de danceghall i moombah d'Itàlia). Diumenge, a les 22 h, a la plaça Puigmercadal, concert de Puput (post-rock i dream pop de Manresa), demostració bastonera de la colla Manrússia Van del Pal, enceses i diables amb La Gatzara Fot-li foc! i crema de la falla de la FMA. Seguidament, concerts amb Yacine & The Oriental Groove (raï, reggae i funk amb arrels algerianes i catalanes), S'Temple Bar (música de taverna de Santa Maria d'Oló) i sessió petarda. Durant tota la Festa Major Alternativa, Killer: El joc de l'assassí (informació i inscripcions a fmamanresa.cat) i concurs de samarretes per colles (informació i inscripcions a fmamanresa.cat).



Montmajor



Festa major. Divendres, a les 19.30 h, a la plaça del Mercat, assaig dels Castellers de Berga. A les 21 h, a la plaça del Mercat, sopar a la fresca. Preu: 6 euros. Reserves: 93 824 60 00. A partir de les 23.30 h, a la plaça del Mercat, Nit Jove! amb la Kiwi Tropical Band, els Krit Oprimit i PD Summit. Dissabte, a les 9.30 h, a la plaça del Mercat, cursa d'orientació en família. Activitat gratuïta. A les 11.30 h, a la plaça del Mercat, zumba amb l'Eve i festa de l'escuma infantil. Activitat gratuïta. A les 16 h, a la piscina municipal, concurs de botifarra. A les 17.30 h, a la plaça del Mercat, berenar pels menuts amb coca i xocolata desfeta. Activitat gratuïta. A les 18 h, a la plaça del Mercat, espectacle infantil Tot és possible, d'Improvisto's Krusty Show. Activitat gratuïta. A les 21 h, a la piscina municipal, sopar hawaià. Organització: Bar de la piscina de Montmajor. Reserves: 681 002 784. A les 22 h, a la plaça del Mercat, havaneres amb Cavall Bernat. A la mitja part es farà el tradicional cremat de rom. Activitat gratuïta. A partir de les 00 h, a la piscina municipal, quina i música ambient. Organització: Bar de la piscina de Montmajor. Diumenge, a les 12 h, missa a l'església Sant Sadurní de Montmajor amb cant coral i concert a càrrec del Cor Arrels de Montmajor. Seguidament, a la plaça del Mercat, vermut popular i actuació de la colla castellera els Castellers de Berga. A les 17 h, al camp de futbol, triangular: Montmajor - Olvan - Berga B. De 18 a 21 h, a la plaça del Mercat, inflables. Activitat gratuïta. A les 19 h, a la plaça del Mercat, ballada dels gegants i nans del Comú de Montmajor. A les 20 h, a la plaça del Mercat, ball amb el Grup Xàkara. Dilluns, a les 10 h, al Camp del Sastre, L'Esquella!, cursa d'obstacles per a totes les edats. Activitat gratuïta. De 18 a 21 h, a la plaça del Mercat, inflables. Activitat gratuïta. A les 20 h, a la plaça del Mercat, ball amb Cafè Trio. A la mitja part, botifarrada popular. Preu: 3 euros. I entrega del premi del concurs d'Instagram.



Solsona



Festa major. Fins al 5 de setembre, a partir de les 19 h, a la plaça del Consell Comarcal, assaig dels ballets de festa major. Organització: Agrupació de Geganters de Solsona.



Vilanova del Camí



Festa major. Divendres, a les 15 h, a Can Papasseit, exposició de la tercerca joventut. A les 19.30 h, a la sala d'actes de l'ajuntament, proclamació de la pubilla i l'hereu i la pubilleta i l'hereuet. A les 20 h, a la plaça Major, pregó amb l'humorista Edu Mutante. A les 20.30 h, cercavila amb els ritmes de percussió els Diables Els Cabrons de Vilanova del Camí. A les 21 h, a la plaça del Mercat, Versots dels Cabrons amb els diables Els Cabrons de Vilanova. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat, sardinada popular. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, Remember Dance. A les 00 h, a l'Embarraca't, al costat del CAP, Nit de l'Espurna!!, amb concert de Carlos Gómez. A les 01 h, Nit de l'Espurna!! amb concert de Bohemios Autorizados. A les 03 h, Nit de l'Espurna!! tancament amb DJ Adri Machaca. Dissabte, a les 10.30 h, a l'escola Pompeu Fabra, matinal aquàtica de Xou's Produccions. A les 11 h, a la plaça del Mercat, ball de bastoners. A les 12 h, a la plaça del Mercat, sevillanes. A les 17 h, a la plaça del Mercat, 8a Xambalada: actuacions estàtiques dels grups convidats: No m'atabalis, So-m Maurina i Tabalers Els Cabrons. A les 18 h, 8a Xambalada: taller infantil de percussió a càrrec de Brincadeira. A les 19 h, 8a Xambalada: classe magistral a càrrec de Brincadeira. A les 20 h, 8a Xambalada, espectacle Evolution 2.0 de Bricadeira. A les 18 h, a la plaça Picasso, ballada de sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa i l'Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí. A les 21 h, botifarrada popular. A les 21 h, a la plaça del Mercat, correfoc infantil. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat, actuació de ball amb el grup de l'escola de ball Urban Essence amb Dark season i D&S. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, concert de David DeMaría. A les 00 h, a la plaça del Mercat, ball amb l'orquestra Gala. A les 00.30 h, a l'Embarraca't, al costat del CAP, Nit de foc!! amb Va Parir Tour'19 de Ràdio Flaixbac. A les 04.30 h, Nit de foc!! tancament amb Dj Aka Muffins. Diumenge, a les 10.30 h, cercavila amb els Geganters i Grallers de Vilanova del Camí acompanyats d'altres colles i entitats vilanovines. A les 10.30 h, a la plaça Picasso, Escape Room Obsidiana (infantil). A les 11 h, a la parròquia de Sant Hilari, missa de festa major. A les 12 h, a la plaça del Mercat, Dansa de Vilanova. A les 12 h, a la plaça del Mercat, actuació dels moixiganguers i els Castellers d'Esparreguera. A les 12 h, a la plaça del Mercat, tast de Vinyales de festa major. A les 13.30 h, a la plaça del Mercat, vermut popular. A les 17.30 h, a la plaça Picasso, Escape Room Ikal (adults). A les 19 h, a Can Papasseit, espectacle Impro Show. A les 19.30 h, a la plaça del Mercat, ball amb Liberty. A les 20.45 h, Baixada a l'Infern. A les 21.15 h, a la plaça del Mercat, espectacle inicial. A les 21.30 h, correfoc amb l'encesa del Sostre. A les 22.30 h, a la plaça Gertudis Artigal, castell de focs amb música. A les 23 h, a l'Embarraca't, al costat del CAP, final de festa amb el concert d'Hotel Cochambre. Dilluns, a les 10.30 h, a la plaça del Mercat, jocs i tallers per a la mainada. A els 11.30 h, a la plaça del Mercat, actuació per a la quitxalla 1, 2, 3, 31... la pares tú. A les 12.30 h, a la plaça del Mercat, Fruita tast!. A les 13 h, a la plaça del Mercat, festa de l'escuma i Holi. A les 17 h, a la plaça Picasso, disco mòbil infantil. A les 19.30 h, a la plaça del Mercat, rom cremat preparat per Andreu Pedregosa i Joan Vicenç Bernal. A les 19.30 h, tarda d'havaneres amb el grup Olla Barrejada.