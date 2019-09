El que no et pots perdre del Festivalet de circ

Et deixem una llista amb els espectacles que hi ha repartits per la ciutat:



«EXTENSION»

Divendres a les 21 h. al Teatre Kursaal amb el preu de 8 euros. Espectacle inagural a càrrec de la companyia Cirque Inestremiste, integrat per tres acròbates francesos que fan equilibris impossibles amb planxes i bombones de gas butà. Un dels artistes és discapacitat físic i el muntatge inclou una gran excavadora a l'escenari. Just abans de la funció, hi haurà una benvinguda a càrrec de l'alcalde, Valentí Junyent, de la regidora Anna Crespo i del president de LaCrica, Oriol.



«ENTRE NOUS...»

Dissabte a les 18. 30 h a la Fàbrica de l'Anònima. Del Collective Entre Nous, format pels artistes Héloïse Bourgeois, Mikaël Bres, Constance Bugnon, Jeremias Faganel i Matias Plaul. En un espai obert amb tres màstils, cadires desordenades i un parell d'instruments musicals, cinc amics es troben després de cert temps. Els tres màstils donen vida a aquest retrobament, on l'humor, l'amistat i l'amor s'expliquen en el pla horitzontal i en el vertical.



«A SALTO ALTO»

Dissabte a les 20.20 h a la Fàbrica de l'Anònima. La companyia brasilera Circo No Ato presentarà A salto alto, on s'atreveixen a parodiar la història romàntica de la Ventafocs per criticar el consumisme de la societat actual. Amb Carol Costa, Cássia Cristina, Luís Fernando Martins, Mario Martins, Natássia Vello, Rafael Garrido i Rodrigo Ceribelli. És el tercer espectacle del Circo no Ato, amb la direcció de Roberto Magro.



«KOSELIG»

Dissabte a les 22 h. a la Fàbrica de l'Anònima. Un espectacle que neix de l'amistat dels cinc integrants. Escenes plenes de circ, humor, acrobàcies, sensibilitat, teatre i màgia on es tracta de conviure i sobreviure però, sobretot, viure. Això és Koselig, que des de fa dos anys s'ha pogut veure en diferents escenaris de l'Estat espanyol. Hi participen dues manresanes: Sira Bover i Misa Oliva, integrants també de LaCrica. Per primera vegada, portaran aquest espectacle a la capital bagenca, junt amb Rebeca Gutiérrez, Yolanda Gutiérrez i Miguel Garcia. «Jo vaig entrar l'última, quan van estrenar l'espectacle. Buscaven una persona que dominés el màstil i van contactar amb mi», explica Misa Oliva. Koselig ha tingut una «gran rebuda» i l'han portat sobretot pel País Basc i la zona d'Osca. «Ens agradaria donar-lo a conèixer a Catalunya, representar-lo més vegades aquí», assenyala Oliva. El Festivalet de Manresa va contactar amb ells aprofitant que dues de les integrants pertanyen a l'associació de circ manresana, que participa al certamen impartint tallers. Rat Serra, una de les organitzadores del Festivalet, subratllava «l'enorme potencial que té Manresa en el món del circ, s'ha de saber explotar», per això portar iniciatives com Koselig poden ajudar a despertar l'interès per part del públic manresà. Oliva destaca no només l'espectacle, sinó també els tallers que es faran al matí i a la tarda. «Jo no hi participo perquè amb l'actuació no tinc temps, però estic segura que agradaran molt». Koselig és una paraula que prové del noruec i significa «caliu», una felicitat planera i familiar. «És el que volem transmetre amb l'espectacle, cinc amics que es troben després de molt de temps i tenen ganes de passar-ho bé i fer-ho passar bé», conclou Oliva.

A la mateixa Fàbrica de l'Anònima es presentaran dues exposicions:

«FABULÓS»

Un projecte que combina el circ i les arts gràfiques. A través de l'animació analògica s'investigarà i es treballarà una proposta de circ en què el públic esdevé el motor de l'espectacle. L'espectador transforma les seqüències en moviment. De Berni Puig i Arnau Serra.

«INSTANTÀNIA EN MOVIMENT»

Mostrar amb llenguatge fotogràfic la multiplicitat de rostres del circ contemporani. El circ és l'art circular que, empès per la inquietud del risc, amalgama ingredients clàssics i moderns d'orígens heterogenis. És un engranatge en constant renovació. De Marta GC.