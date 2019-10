10 plans per aquest cap de setmana

1. Imagina't presenta Marcel Gros. Manresa

La programació d'espectacles per al públic familiar Imagina't presenta aquest dissabte a Manresa el muntatge Contes amagats, de Marcel Gros.Teatre Kursaal (Sala Petita). A les 17.30 h. euros; 6 euros amb el carnet d'Imagina't i el carnet d'El Galliner. Per al públic familiar, a partir de 3 anys.

2. Gastronomia i oci omplen Monistrol de Montserrat

Productors alimentaris i artesans faran parada a la Fira de la Coca i el Mató, plena d'activitats paral·leles tot aquest dissabte i diumenge

3. Els Catarres, a la Stroika. Manresa

El cicle Curtcircuit porta a la Stroika un dels grups més carismàtics de l'escena catalana de pop-rock, Els Catarres. Després de protagonitzar un concert multitudinari a la Festa Major de Manresa de l'any passat, el trio format per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells torna a la ciutat en una vetllada en la qual també actuarà el grup Fok. Sala Stroika. Av. dels Dolors, 17. Manresa. Dissabte, a les 22 h. 15 euros; 12 euros anticipades a www.salastroika.cat.

4. 48H Open House BCN. Barcelona i entorn

El festival d'arquitectura 48H Open House BCN celebra la seva desena edició els pròxims 26 i 27 d'octubre amb l'obertura d'edificis que normalment són inaccessibles per a la ciutadania i donant especial importància a la labor de les dones arquitectes. Es pot visitar, per exemple, la fàbrica Seat de la Zona Franca, les cotxeres del Tram de Sant Joan Despí o el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat.

5. Mercat artesanal i Pedrafest de Saldes

El Mercat d'Artesans de Saldes és un bon aparador per a productors alimentaris i artesans de bijuteria, estris de cuina, moda o decoració. Aquest dissabte seran durant tot el dia pels carrers d'aquesta població de l'alt Berguedà, als peus del massís del Pedraforca, i seran un atractiu per als veïns de la localitat i de poblacions veïnes, i també per als visitants de cap de setmana que fan estada al Berguedà. Més informació.

6. Torna la família Adams al cine

S'estrena una versió animada (i molt suavitzada) de la famosa família televisiva creada per Charles Addams

7. Exposició sobre arquitectura industrial. Manresa

El Museu de la Tècnica de Manresa acull la mostra «Espais recobrats» sobre l'arquitectura industrial reutilitzada.

8. Sant Joan de Vilatorrada torna a principi del segle XX.

Dissabte i diumenge, la Fira Embarrats permet recordar com era Sant Joan de Vilatorrada al principi del segle XX, amb espectacles teatralitzats, comerç al carrer i visites guiades a les antigues fàbriques.

9. Fira d'Ous d'Euga. Sant Llorenç de Morunys

Sant Llorenç de Morunys acollirà un any més el Mercat de Pagès i la Fira d'Ous d'Euga, que compleixen la seva novena i onzena edició respectivament. Es tracta d'un dels esdeveniments referents de la Vall de Lord. Només diumenge (els actes de dissabte s'han suspès).

10. Un dia dedicat a la llenega. Cardona

Cardona acollirà aquest diumenge la XVII Fira de la Llenega. En aquesta edició prendran molt protagonisme els restaurants i productors de la vila, que oferiran un complement gastronòmic als tradicionals concursos de bolets i a les exposicions micològiques que caracteritzen el certamen.