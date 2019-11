L'exposició d'aniversari de Regió7 estreny vincles territorials a Puig-reig

«El Berguedà necessitava un diari que parlés de la resta de comarques de la Catalunya Central i s'ha demostrat». Així ho va assegurar Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig i alma mater de les jornades de comunicació Fòrum 10, ahir, en la inauguració de l'exposició Instantànies de quatre dècades cabdals, que commemora els 40 anys de vida d'aquest diari i que torna al Berguedà després d'haver passat ja per mitja dotzena de poblacions.

L'acte a la biblioteca Guillem de Berguedà va servir per donar el tret de sortida al cicle de xerrades sobre el món del periodisme d'enguany, i va tenir la presència del director de Regió7, Marc Marcè, el director adjunt, Xavier Domènech, i l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, el regidor de Cultura, Jesús Subirats, i la regidora de Comunicació, Rosa Garcia, que van ser acompanyats per veïns i representants d'entitats del municipi. Genescà va reivindicar la importància de tenir un mitjà de comunicació que connecti les comarques centrals.

El director de Regió7 va fer referència a la «realitat territorial palpable i a una manera de fer de la gent de les comarques centrals, que encara que administrativament costa de veure, existeix a nivell humà». El director de Ràdio Puig-reig va aprofitar per recordar el lligam que sempre ha mantingut l'emissora municipal i les jornades de comunicació que organitza amb aquest diari. «Des del primer moment que vam trucar a la porta hi van voler ser i sempre hi ha col·laborat», va afirmar.

Marcè va destacar que l'exposició no és un recull cronològic dels fets que han tingut lloc a la Catalunya Central en les darreres quatre dècades, sinó «una passejada per alguns dels moments més destacats des d'una mirada general del territori». També va deixar clar que no es tracta d'una mostra separada per comarques tal com va reafirmar el director adjunt, Xavier Domènech. «L'exposició es basa en fotografies impactants del que ens ha passat a les quals se'ls ha afegit un text per contextualitzar alguns dels instants més destacats», va dir.

El municipi de Puig-reig també està representat en aquesta exposició en l'apartat que fa referència als rodatges cinematogràfics que han tingut lloc a casa nostra. A Puig-reig, concretament a la Colònia Vidal, s'hi va gravar una part de la sèrie Olor de Colònia. Les colònies industrials i el seu teixit social han omplert pàgines de Regió7 al llarg d'aquestes quatre dècades i l'Ametlla de Merola i els seus Pastorets centenaris ja van aparèixer en la primera edició del diari amb un reportatge a doble pàgina, el 30 de desembre del 1978.

Marcè va agrair a Ràdio Puig-reig i a l'Ajuntament l'interès per acollir l'exposició. L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, únicament va intervenir per recordar la decisió de l'equip de govern de no participar activament en els actes institucionals en rebuig a la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés.