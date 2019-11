«No puc triar entre cantar, dirigir o compondre, de tot n'aprenc»

L'escenari del Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós acollirà aquest dissabte (21 h) un concert de la cantant Karol Green, una noia coneguda de molts santfruitosencs per ser una de les filles del professor Michael Greenacre, que té la casa de cal Escopeter, a la Sagrera. L'artista també té renom a la comarca per haver format part de diferents corals bagenques.

Quins records té de Sant Fruitós de Bages?

Molts! Hi vaig viure dels 12 als 18 anys. Especialment del Gimnàs Gisela, on vaig trobar la meva primera feina de professora de funky. Dels vespres jugant al carrer i a la plaça de l'església amb els amics. També de les festes musicals del meu pare a casa... Actualment tinc la sort de poder-me dedicar completament al món de la música.

Entre les seves ocupacions, una és la de dirigir corals. Quins repertoris ofereix? Gospel, cançó tradicional...

Fem cançons de gospel, majoritàriament afroamericà (perquè són absolutament precioses), alguna de gospel sud-africà i també algun clàssic del soul.

També forma part d'un grup que fa música per als infants.

Sí, la companyia Pels Més Menuts. Es tracta d'un projecte preciós que fa música per al públic més petit, els nadons!

Quina d'aquestes activitats prefereix: compondre, dirigir o cantar?

Ara mateix tinc més ganes de cantar però, en general, no podria triar. Cada un forma part de l'experiència musical i em trobo bé variant, perquè cada dia estic fent música des d'una perspectiva diferent i aprenc una gran varietat de coses!

Quina rebuda ha tingut el seu primer disc, «Gaia»?

És el primer disc de cançons pròpies que publico. Fins ara ha estat molt ben acollit. Però recomano a la gent que vingui dissabte a veure el concert i que opini per si mateixa.

També està molt implicada en els temes de la natura. Quin és el motiu?

Des de sempre, la natura m'ha flipat absolutament. Quina quantitat de paisatges tan extraordinaris que hi ha arreu del món! Quina diversitat de fauna i flora! És interminable... I el que més m'ha cridat l'atenció i sempre m'ha fet pensar és que en la natura no hi ha govern, no hi ha Agència Tributària, no hi ha televisions ni telèfons, ni accessoris de moda... i nosaltres, que malgrat tot també som natura, hem creat un món paral·lel a aquest univers que ja funciona sol, i penso que ho hem complicat massa. No vull negar el que tenim, però crec que cal incorporar més a les nostres vides el fet d'estar en harmonia amb les lleis naturals, i veient com està el món, cal fer-ho amb urgència.

Quin programa presentarà en el concert del Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós ?

Farem el repertori del meu disc, Gaia. Estaré molt ben acompa-nyada per Ignasi Cussó a la guitar-ra, Enric Ez al baix, Martí Hosta a la bateria, Antonio Sánchez a la percussió i Carles Carozo de tècnic de so.

És un recital per al jovent o pot agradar a tothom?

Crec que és per a totes les edats, però hem tingut molt bona rebuda per part del jovent que ha vingut als concerts. Són cançons amb bastant de ritme i missatges potents. Per exemple, I'm marrying myself ( Em caso amb mi mateixa). és una metàfora per estimar-se a un mateix. Aquest missatge crec que arriba molt a les dones en general, ja que en el passat (i encara subtilment en el present) la desigualtat ha causat molt de sofriment i depressió.

Altres exemples?

El tema Into it all ( Dins del tot): tot està lligat, tot el que faig t'afecta... Hem de cuidar el que fem, i així ens en beneficiarem tots. També hi ha la cançó Pirates, que és una crítica a la gent que vui amb grans luxes. Penso que aquest és el gran problema del nostre sistema. Amb la meva cançó, els aviso que, tard o d'hora, tots haurem de reposar el que hem agafat.