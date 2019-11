Solsonins entre Txékhov i Txaikovski

La companyia L'Altreatre debutarà aquest cap de setmana al festival Trau de Solsona, però són uns veterans de l'escena local, ja que són els mateixos que han ofert propostes d'èxit, com muntatges basats en Les Luthiers, el musical El llibre dels mormons o la versió del drama 12 homes cabrejats. S'han independitzat de Lacetània Teatre per una qüestió logística: tots els integrants del grup són solsonins que viuen a Barcelona i és on ara assagen entre setmana, en comptes d'esperar a pujar a Solsona el cap de setmana.

Dirigits per Arnau Abella (Olius, 1991), en aquest debut L'Altreatre presenta Anthropos enamorat, una obra basada en textos d'Anton Txékhov i en música de Piotr Ilitx Txaikovski. No és estrany que, abans de posar-li títol, es referissin a l'obra com a La cosa russa. «Parteix gairebé d'una casualitat fonètica dels noms de Txékhov i Txaikovski, que mantenen les consonants i només canvien les vocals. Apareix de la curiositat de veure què passava si els dos es trobessin en una obra, si dos extrems oposats podien dialogar», exposa Abella.

El director i responsable de l'adaptació dramatúrgica asse-nyala que, mentre que la música de Txaikovski «té l'èpica de les reminiscències imperials», els textos de Txékhov parlen de «costumisme, de la quotidianitat, de les misèries i alegries del dia a dia. Però les emocions intenses i contingudes troben bona expressió en les fantasies musicals del compositor». De l'escriptor no s'han escollit textos teatrals, sinó que s'ha fet una selecció d'entre els seus relats curts i, finalment, s'han quedat amb dos: El petó i L'home enfundat.

Sense que fos premeditat, «a través de les imatges que s'intuïen», en l'obra sorgeix un tema comú: l'amor. «És la visió de l'amor a través d'un individu. És un tema més o menys recorrent en l'obra de Txékhov, que ha explorat en diferents personatges i sorgeix la idea que, a través de l'amor, tot l'univers d'una persona pot trontollar i estroncar-se. L'home enamorat no es regeix pels principis que ha tingut fins llavors. I, després, pot tornar al punt zero i no canvia res, malgrat que la sensació d'estar enamorat ho ha trasbalsat tot durant uns dies o durant anys», explica el director d' Anthropos enamorat, una obra en la qual els personatges centrals dels dos contes escollits són «enamorats molt característics, i la societat els mira en perspectiva, de manera burleta i llunyana».

L'Altreatre, ja abans de ser companyia, sempre ha tingut música en directe en els seus espectacles, però aquest cop, a més, els músics són integrats a l'escena i no es diferencien els actors: «Tothom acaba fent les dues coses, actuar i tocar». L'obra presenta una desena de soldats de la Revolució Russa del 1917 que decideixen explicar-se històries per passar la nit i adopten els rols dels diferents personatges. «És una llicència en el format del Decameró o Les mil i una nits, en el qual un grup de personatges es posen a explicar contes. I, sent contes russos i música russa, vam pensar en termes russos: i el principal referent és la revolució, que és posterior a l'obra Txékhov i Txaikovski, que els soldats poden conèixer», apunta Abella.

Abans de començar, ja s'ha afegit una tercera funció d' Anthropos enamorat (la de dissabte a les 19 h) a les dues previstes al Tatrau Teatre. La creació de la companyia L'Altreatre també obeeix a les ganes de portar la producció de gira: «La veritat és que som molt inexperts, però aquesta obra es pot fer en un teatre íntim com el Tatrau i també en exteriors perquè té l'escenari circular, amb el públic al voltant».