Autoput s'acomiada fidel al rock

Autoput ha estat durant 13 anys fidel al rock: «És la marca que hem creat i crec que és una associació molt xula», afirma el cantant, David Sais. La banda de la Catalunya Central s'acomiada amb dos concerts amb les entrades exhaurides, avui i demà, a El Sielu de Manresa. «Estem molt contents de la gent que ens ha seguit aquests anys i esperem poder agrair-los ni que sigui una petita part del que han fet per a nosaltres. En els concerts, que esperem que siguin molt familiars, amb la gent que ens estima i que estimem, estarem molt apinyats i passaran moltes coses perquè hem muntat un xou amb molta cura perquè tothom en pugui gaudir al màxim», destaca Sais. Han fet una selecció «més rockera» del seu repertori, «amb temes que han estat des dels inicis. I Queen no hi faltarà».

Autoput va organitzar, d'entrada, un concert de comiat, el d'avui, però la rapidesa amb la qual es van exhaurir les entrades va fer sorgir la demanda d'una segona data per als qui s'havien quedat sense. «Vam pensar que seria agosarat, però hem vist que no. Amb Autoput tot és possible», apunta Sais.

La banda és un quintet de músics format per David Sais (veu principal), de Puig-reig; Isidoro Martínez (bateria i veus), d'Igualada; Xavi Centellas (teclats i veus), de Monistrol de Montserrat; Enric Pujolà (baix i veus), de Sant Salvador de Guardiola; i Jordi Martínez (guitarra), de Manresa. Va néixer el 2007 amb l'impuls de David Sais, Jordi Martínez i Ernest Sallent, el primer baixista, amb la idea de fer «rock, la música que ens agrada i portem a dins, per fer gaudir el públic. I hem estat fidels a aquesta línia tot i saber que ens tancàvem portes. Hem preferit treballar menys, però fent el que ens agrada i amb qualitat. Hem mort amb les botes del rock and roll posades», exposa el cantant. Tot seguit es van incorporar a la formació Isidoro Martínez i Xavi Centellas: «Som cinc amics, una banda, que gaudim fent el que fem. No som cap orquestra», remara Sais.

Autoput, que destaca per un directe potent i dinàmic, es va anar fent gran com a grup de versions rock (Queen, Bon Jovi, Police, Aerosmith...) en les festes majors del territori. De la seva trajectòria destaquen els balls del correfoc de Manresa (del 2012 al 2015), l'espectacle al Kursaal Amb vistes al Léman , d'homenatge a Freddie Mercury, que va exhaurir entrades, les nits de Reis a El Sielu, el concert amb 1.200 persones a Silenci... «I, de mica en mica, vam anar obrint territori: a la Costa Brava, a les Terres de Lleida... Han passat moltes coses!», rememora Sais. I així s'han creat grups de fans arreu: «Són gent que ens segueix i ens ajuda amb la promoció i en l'àmbit moral. Són part de la família i sempre hi són».

Autoput també va enregistrar, el 2015, el disc d'estudi Rock you , amb temes propis i en català, que van finançar amb un micromecenatge que van superar amb escreix. «Estem molt contents de la feina feta, i encara el vendrem en aquests darrers bolos, així com samarretes».

I l'adeu ha arribat en veure que «fa temps que costava molt que sortís feina: ja han passat els anys d'auge del rock. Ens hem consolidat amb un púiblic de 25 a 60 anys, de molta qualitat, però el jovent busca altres grups. Autoput té molta infraestructura tècnica i comporta també molta feina d'assajos, i hem decidit que ara és un bon bon moment per plegar, perquè tots tenim altres projectes».