Cinc plans essencials per gaudir de la tardor

La demarcació de Girona ofereix diverses opcions per descobrir els seus paisatges tardorencs

Comencen a arribar els primers dies freds, plujosos, de cel gris i de llevantades. A l'estació dels bolets, el bosc s'omple de colors grocs, vermells i taronges que no tenen res a envejar a l'esclat de la primavera.

La tardor és una estació de colors, de retrobament amb un mateix i d'arrauliment davant les primeres enceses de la llar de foc. Ja sabem que sota la manta s'hi està molt bé, però fuig: agafa la família, la parella, un amic, o tu i prou, i ves a voltar pels indrets tacats de tardor.

1. Visita a Camprodon i Setcases

Abans no es deixin veure les primeres nevades, aquesta és la sortida per excel·lència. Una passejada pel centre de Camprodon, entrant a triar i remenar la llonganissa més vistosa i amb més flaire. A tocar del pont que deixa a sota el riu Ter, tenim el museu del mestre Isaac Albéniz. I un pèl més cap al nord, ens arribem a Setcases, on pots sentir la gelor de l'aire combinat amb la fressa del riu.

Abans d'emprendre el camí de tornada, podem parar a fer un got o un bon àpat de muntanya en algun dels restaurants del poble.

2. Passejada per Madremanya

Madremanya és un dels pobles medievals amb encant. Sovint eclipsat pel veí Monells, els carrerons estrets que juguen amb ombres atrapen els visitants i fan que sigui un bon destí per deixar-s'hi caure, però també perquè les Gavarres hi són a tocar. Si es vol caminar una estona, hi ha una bonica ruta que va de Madremanya fins a Millars, on es troba el castell de Millars i l'església de Sant Iscle i Santa Victòria. De totes maneres, hi ha altres carrers que guarden també la memòria de temps antics.Que les pedres expliquin tots els secrets més ben guardats!

3. Les Estunes de Banyoles

Les Estunes és una zona boscosa d'alzines i roures que forma part del municipi de Porqueres. Es tracta d'un paratge de travertí, una roca sedimentària calcària molt present als voltants de l'estany de Banyoles. La peculiaritat de les Estunes és que trobem unes grans esquerdes verticals a la roca que sovint permeten passejar-s'hi. Per arribar-hi des de Banyoles, s'ha d'agafar la carretera en direcció a Mieres i Olot i trencar a mà esquerra cap a les Estunes. També podem fer excursions a altres indrets boscosos interessants de la zona.

4. La Fageda d'en Jordà

És excursió obligada de tardor. Els colors de gamma càlida prenen el protagonisme i et transporten a les històries de fades i follets, de bandolers i realitats passades. Un indret on agafar aire amb els primers freds, del qual Joan Maragall deia: «El caminant, quan entra en aquest lloc, comença a caminar-hi a poc a poc; compta els seus passos en la gran quietud, s'atura, i no sent res, i està perdut».

I no passeu per alt la font Moixina, molt a prop d'Olot. Si voleu, podeu descobrir espais preciosos ideals per fer una passejada inspiradora.

5. Anar a buscar bolets

En una llista de plans tardorencs no hi pot faltar una bona boletada. A la Selva, cap al Pirineu, a Fitor o a prop de mar. Cadascú coneix els seus llocs i punts exactes. I si cal, es compten les passes des d'un indret de naixor fins al cotxe i es deixen passar uns dies perquè la clapadeta de pinetells minúsculs esdevingui una clapada prou sucosa perquè en surti una bona fregida. Benvinguda pluja!