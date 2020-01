Sis propostes per fer a l'aire lliure a Ponent (1)

Terres de Ponent ? Avui us proposem un itinerari amb diferents sortides per a cada estació de l'any. Comencem amb els sis primers mesos

Acabem de començar l'any i és un bon moment per reflexionar sobre els paisatges que tenim a l'abast segons l'estació. Ara es parla de la desestacionalització del turisme, i com que no tot a la vida ha de ser sol i platja, us hem preparat unes idees sobre els millors llocs on anar i les millors activitats que es poden portar a terme a l'aire lliure segons el mes de l'any a les terres de Ponent. Avui veurem què podem fer durant els sis primers mesos de l'any.

Caminada pel canal d'Urgell

Per les festes de Nadal acostumem a estar moltes hores tancats a casa entaulats en interminables àpats familiars. Per això, hem pensat que ara aniria bé sortir a estirar les cames per una de les rutes que, sens dubte, ha de fer en algun moment de la seva vida tot ponentí: resseguir el canal d'Urgell en alguna de les seves séquies i deixar-se fluir com l'aigua. Hi ha diferents itineraris, caminant o en bici. Us recomanem que feu la ruta en bici, ja que podreu visualitzar més tram del camí.



Ponent, terra de castells

Durant dos segles, les Terres de Lleida van ser frontera entre dues civilitzacions: el món àrab i el món cristià. I d'aquell temps n'han quedat uns quants castells com a testimoni suggeridor. Escampats per bona part del territori lleidatà, no es tracta de fortaleses immenses, però sí majestuoses i ben conservades, erigides habitualment dalt de turons per garantir la seguretat dels indrets fronterers i com a ostentació del poder.



L'espectacle de la floració a Aitona

El mes de març esdevé el millor moment per poder gaudir d'aquest esclat de colors i olors que ens ofereix la Terra Ferma, on la floració a Aitona dibuixa un gran mar de color rosa, de suaus ondulacions, un paisatge també efímer i canviant on el rosa ho envaeix tot. Aitona ens ofereix diferents activitats perquè puguem gaudir d'aquest espectacle floral natural impressionant. La millor manera d'acomiadar l'hivern i donar la benvinguda a la primavera.



L'estany d'Ivars i Vila-sana

L'estany d'Ivars i Vila-sana és un espai natural sorprenent per les seves grans dimensions, que s'ha convertit en la zona humida més important de la Catalunya interior i punt de trobada d'ornitòlegs. El recorregut es pot fer a peu o amb bicicleta, sortint de qualsevol dels dos punts d'arribada situats als aparcaments de Vila-sana i Ivars d'Urgell. Els itineraris permeten fer tot el tomb a l'estany i disposen de plafons informatius de flora i fauna. L'observació d'ocells i aus aquàtiques és un dels seus atractius, sobretot perquè es troba dins el circuit de les rutes migratòries. Els punts de guaita són situats estratègicament en el recorregut, on també es podran veure els cavalls de la Camarga que hi pasturen.



El Gargar Festival a Penelles

Gargar Festival va néixer l'any 2016 amb l'objectiu d'aproximar les arts plàstiques –i especialment tot el que té relació amb l'art urbà– al món rural. També per posar en alça l'estil de vida i la cultura del municipi de la Noguera, així com de projectar-lo al territori com a referent artístic. I és que Penelles s'ha convertit en tot un punt d'atracció turística a la comarca de la Noguera en els darrers anys, que rep un munt de visitants per veure el centenar de murals de gran qualitat de les façanes dels edificis, que ha transformat el poble en una gran exposició a l'aire lliure.



Refrescar-se en paratges naturals

El mes de juny ja s'intensifica la calor a les Terres de Ponent, una calor que durarà tots els mesos d'estiu i que acostumen a ser mesos molt durs.

El sol hi brilla amb molta força, les temperatures fan pujar graus i més graus a tots els termòmetres i s'agraeix tota brisa d'aire fresc. Però, que no s'estengui el pànic! No tenim platja, ni tampoc cales boniques, però tenim racons preciosos, enmig de la natura, que ens conviden a fer una fresca capbussada!