Bollywood no és una pel·lícula

Hi ha una frase que ho explica molt bé: «El pitjor per a l'últim és el penúltim». En el to tragicòmic que caracteritza la companyia Dúo Fácil Líquido Teatreo, arriba aquest cap de setmana al Teatre de l'Aurora un espectacle que posa la mirada en la rebuda que des d'Occident dispensem als immigrants que viatgen milers de quilòmetres amb la creença de trobar entre nosaltres una oportunitat per progressar. Bollywood, Bombay, Barcelona fa estada a la capital de l'Anoia per fer-nos reflexionar sobre un dels temes cabdals del nostre temps amb l'igualadí Marc Tarrida i el berguedà Francesc Marginet en un repartiment que completa l'osonenc Abel Reyes.

Palwinder Nijar figura als crèdits de l'obra com a coreògraf juntament amb Esther Sabaté, però la seva biografia omple l'espectacle del principi al final. «Ell fa vuit o nou anys que viu a Barcelona, és un tros de pa, i el coneixem de fa temps, però fins al dia que no ens va explicar el seu drama migratori no vam veure la cruesa de la seva realitat», explica Tarrida: «Tot va començar el dia que Juanjo Cuesta, que ja va creure en nosaltres quan féiem 2n a l'Institut del Teatre i amb qui vam muntar l'espectacle Y me morí , ens va comentar que volia que tornéssim a treballar plegats, fent alguna cosa en la qual sortís Bollywood».

Tots els camins van portar al Palwinder, que «ens va fer el regal d'explicar-nos la seva història», apunten tant Tarrida com Marginet: «Com va marxar de l'Índia, les peripècies del viatge, les dificultats en instal·lar-se aquí... Ell és ballarí professional d'una dansa tradicional del Punjab, i en una visita a Europa va decidir no tornar i venir a Barcelona. Però, és clar, un cop ets aquí, espavila't». Malgrat que les crisis migratòries ens presenten sovint l'odissea de persones enfrontades a desplaçaments penosos i arriscats, l'obra exposa l'evidència que els qui arriben en avió també topen sovint amb la incomprensió i el recel dels nadius.

«Bollywood és la part més de pel·lícula, fantasiosa i romàntica, del somni d'una vida millor», apunta Tarrida: «Bombay representa la crua realitat, i Barcelona encarna la rebuda que tenen els immigrants entre nosaltres». L'intèrpret igualadí posa l'accent en el fet que «en l'obra no fem una crítica al fet migratori, tot el contrari, parlem de la nostra reacció a l'arribada de persones de fora».

Francesc Marginet apunta que «l'imaginari de Bollywood s'avé amb la nostra bogeria, la nostra manera de fer, molt ball, molta gent, vestits estrafolaris, pel·lícules de quatre hores...». Fent equilibris entre el registre còmic i la reflexió a fons d'una qüestió de primer ordre, el trio interpreta diversos personatges durant una hora i mitja, com «dues veïnes que sempre es barallen perquè una és molt catalana i l'altra molt del Manolo Escobar, però s'uneixen quan es tracta de criticar l'immigrant». Com afirma Tarrida, «la mirada de l'europeu és de superioritat i nosaltres volem ensenyar aquesta estigmatització a través de tres persones que ja són aquí. L'interrogant que es planteja és si és millor tornar a casa o quedar-se».



Buscar, assajar, actuar



En Palwinder «ara està molt content, no viu amb privilegis però té una feina», explica Tar-rida. La seva és la vida de molta gent obligada a marxar del seu lloc d'origen a la recerca d'una vida millor: «Encara que treballis, sents la mirada externa que et diu 'tu no ets d'aquí'», afegeix l'actor igualadí.

Amb només dos títols en el repertori, els Dúo Fácil Líquido Teatro han desafiat la precarietat de l'escena catalana creant una companyia pròpia que està definit un mètode i un llenguatge. «De la mateixa manera que vam fer amb Mèxic per al primer espectacle», anota Marginet, «per a aquesta obra hem fet una recerca extensa sobre l'Índia, fins i tot vam anar a parlar amb cambrers indis que hi ha a Barcelona».

Tot i el tarannà còmic de la proposta, era cabdal no perdre de vista «el respecte» que mereix la història narrada. A base d'improvisacions i recerca, va créixer una peça que es va estrenar el novembre del 2018 a La Seca-Espai Brossa de Barcelona, va repetir un any després al mateix escenari i ara afronta una quinzena de bolos. Amb un títol tan suggestiu, Bollywood, Bombay, Barcelona ens vol etzibar un bon cop al rostre. Sense perdre el somriure.